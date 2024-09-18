Μια «τρίτη κατάσταση» πέρα ​​από τη ζωή και τον θάνατο ανακάλυψαν βιολόγοι μελετητές - μια σημαντική ανακάλυψη που θα μπορούσε να «επαναπροσδιορίσει τον νόμιμο θάνατο».

Η «τρίτη κατάσταση ύπαρξης» στη βιολογία είναι όταν τα κύτταρα ενός νεκρού οργανισμού συνεχίζουν να λειτουργούν, μετά το θάνατο του οργανισμού.

Οι καθηγητές Peter Noble από το πανεπιστήμιο Washington του Σιάτλ και Alex Pozhitkov από το ιατρικό κέντρο City of Hope National στο Ντουάρτε της Καλιφόρνια, διερεύνησαν την αξιοσημείωτη ικανότητα των κυττάρων να υπάρχουν σε νέες μορφές μετά τον θάνατο ενός οργανισμού.

Η σημαντική ανακάλυψη

Σύμφωνα με την Dailymail, oι ερευνητές ανακάλυψαν ότι, παραδόξως, μετά τον θάνατο του οργανισμού, τα κύτταρά του αποκτούν νέες δυνατότητες που δεν είχαν όταν ο οργανισμός ήταν ζωντανός.

Συγκεκριμένα, μετά το θάνατο του έμβιου όντος, ορισμένα κύτταρα – όταν τους παρέχονται θρεπτικά συστατικά, οξυγόνο, βιοηλεκτρισμός ή βιοχημικά στοιχεία – έχουν την ικανότητα να μεταμορφώνονται σε πολυκύτταρους οργανισμούς με νέες λειτουργίες.

Αν περισσότερα πειράματα με κύτταρα από νεκρά ζώα - συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων - δείξουν ότι μπορούν να εισέλθουν στη «τρίτη κατάσταση», αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να «επαναπροσδιορίσει τον νόμιμο θάνατο» ενός ανθρώπου, δηλώνουν οι βιολόγοι.

Το 2021, ερευνητές στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι τα κύτταρα από δέρμα νεκρών βατράχων ήταν σε θέση να προσαρμοστούν αυθόρμητα σε πολυκύτταρους οργανισμούς που ονομάζονται «xenobots».

Αυτοί οι οργανισμοί έδειξαν συμπεριφορές πέρα από τους αρχικούς βιολογικούς τους ρόλους – χρησιμοποιώντας τις βλεφαρίδες τους – μικρές δομές που μοιάζουν με τρίχες – για να κινηθούν στο περιβάλλον.

Άλλοι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης ότι τα ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα μπορούν να «αυτοσυναρμολογηθούν» σε μικροσκοπικούς πολυκύτταρους οργανισμούς – τα «ανθρωπομπότ» - που μπορούν να κινούνται στο περιβάλλον τους, αλλά και να επιδιορθώνουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τα τραυματισμένα νευρικά κύτταρα γύρω τους.

