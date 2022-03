Περισσότεροι από 1.500 κάτοικοι της πολιορκούμενης Μαριούπολης σκοτώθηκαν από τα ρωσικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού της πόλης και του βομβαρδισμού κατοικημένων περιοχών, ανέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.



"Περίπου 1.582 άμαχοι της Μαριούπολης σκοτώθηκαν από τα ρωσικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια των 12 ημερών αποκλεισμού της πόλης και ανελέητου βομβαρδισμού κατοικημένων περιοχών. Ευλογημένη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο", ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο στο κανάλι του Telegram.



"Κάθε εισβολέας θα καεί στην κόλαση. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της Ουκρανίας, κατά της Μαριούπολης!" ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοτικό συμβούλιο.

Η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι κρίσιμη, προειδοποίησε νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι βέβαιο εάν η βοήθεια θα μπορέσει να φτάσει στην περικυκλωμένη πόλη.



Ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν οκτώ φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορέσουν να φτάσουν στο νότιο λιμάνι σήμερα, αναφέρει το Reuters.

