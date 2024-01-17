Την ολοκληρωτική εξαφάνιση της Ουκρανίας από το χάρτη επιθυμεί ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ με προκλητική ανάρτησή του στο Telegram. «Καλύτερα ζωή στη Ρωσία, παρά θάνατος, όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουν οι Ουκρανοί, τόσο το καλύτερο» αναφέρει κυνικά ο Μεντβέντεφ.
Η ανάρτηση του πρώην πρόεδρου και πρωθυπουργού της Ρωσίας:
«Η ύπαρξη της Ουκρανίας είναι θανάσιμα επικίνδυνη για τους Ουκρανούς. Και δεν εννοώ μόνο το σημερινό κράτος, το πολιτικό καθεστώς του Μπαντέρα (σ.σ Στέπαν Μπαντέρα θεωρείται φιλοναζιστής για τη Μόσχα πατριώτης για τους Ουκρανούς). Μιλάω για οποιαδήποτε, απολύτως οποιαδήποτε Ουκρανία. Γιατί; Η παρουσία ενός ανεξάρτητου κράτους σε ιστορικά ρωσικά εδάφη θα είναι πλέον ένας συνεχής λόγος για την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο τιμόνι της καρκινικής ανάπτυξης υπό το όνομα της Ουκρανίας, αυτό δεν θα προσθέσει νομιμότητα στην κυριαρχία του και τη νομική βιωσιμότητα της ίδιας της "χώρας". Και, ως εκ τούτου, η πιθανότητα μιας νέας σύγκρουσης θα συνεχιστεί επ' αόριστον. Σχεδόν πάντα. Επιπλέον, υπάρχει 100% πιθανότητα νέας σύγκρουσης, ανεξάρτητα από τα έγγραφα ασφαλείας που υπογράφει η Δύση με το καθεστώς μαριονέτα του Κιέβου. Ούτε η σύνδεση της Ουκρανίας με την ΕΕ, ούτε καν η είσοδος αυτής της τεχνητής χώρας στο ΝΑΤΟ θα την εμποδίσει. Αυτή μπορεί να συμβεί σε δέκα ή πενήντα χρόνια. Γι' αυτό η ύπαρξη της Ουκρανίας είναι μοιραία για τους Ουκρανούς. Είναι πρακτικοί άνθρωποι στο τέλος της ημέρας. Όσο και να εύχονται τώρα οι Ρώσοι να πεθάνουν. Όσο κι αν μισούν τη ρωσική ηγεσία. Όσο κι αν προσπαθούν να ενταχθούν στη μυθική Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Επιλέγοντας ανάμεσα στον αιώνιο πόλεμο και στον αναπόφευκτο θάνατο και τη ζωή, η συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών (καλά, ίσως με εξαίρεση έναν ελάχιστο αριθμό κατεψυγμένων εθνικιστών) θα επιλέξει τελικά τη ζωή. Θα καταλάβουν ότι η ζωή σε μια μεγάλη κοινοπολιτεία, που δεν τους αρέσει πολύ τώρα, είναι καλύτερη από τον θάνατο. Το θάνατό τους και το θάνατο των αγαπημένων τους. Και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουν οι Ουκρανοί, τόσο το καλύτερο».
Πηγή: skai.gr
