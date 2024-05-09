Δεν λέει να σπάσει η κατάρα που θέλει του Κόκκινους να μην μπορούν να κερδίσουν δύο αγώνες στη σειρά. Για μια ακόμα φορά οι Μπλε ήταν καλύτεροι αγωνιστικά και πήραν τη νίκη κάνοντας το 2-2 σε ασυλίες και μηδενίζοντας το προβάδισμα για τον αγώνα επάθλου.

Ο αγώνας ξεκίνησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με Φάνη και Γκιουλέκα να μεταφέρουν την κόντρα τους στον αγωνιστικό χώρο.

Το δυναμικό ξεκίνημα γρήγορα μετατράπηκε σε μπλε μονόλογο. Σε πολύ κακή μέρα βρέθηκε η Κατερίνα Δαλάκα, που μετά την τρίτη ήττα της αποχώρησε από τον πάγκο μετά από ένταση που είχε με τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους.

Από εκείνο το σημείο η ομάδα φάνηκε να σκορπά τελείως, και οι Μπλε έφτασαν στην τελική νίκη με μεγάλη ευκολία.

Η Κατερίνα Δαλάκα μετά τον αγώνα ένιωσε την ανάγκη να πάρει την ευθύνη για την ήττα, ενώ η ένταση του Γιώργου αυτή τη φορά είχε ως παραλήπτρια την Ασημίνα.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε, η κόκκινη ομάδα έπρεπε να υποδείξει ακόμα μια υποψηφιότητα. Η παίκτρια που ψηφίστηκε ήταν η Δώρα και απ' ότι φάνηκε δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Η 47χρονη είναι η πιο φορμαρισμένη παίκτρια των Κόκκινων, και κατέστη σαφές ότι η ψήφισή της δεν μπορεί να είναι μόνο αγωνιστική...

Πηγή: skai.gr

