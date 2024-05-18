Τρεις ισπανοί τουρίστες και Αφγανός σκοτώθηκαν από σφαίρες χθες Παρασκευή αργά το απόγευμα στην Μπαμιγιάν, πόλη που προσελκύει ξένους επισκέπτες, στο κεντρικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με επίσημες πηγές στην Καμπούλ και στη Μαδρίτη.

Η πολύνεκρη επίθεση είναι η πρώτη εναντίον ξένων τουριστών στο Αφγανιστάν αφότου επέστρεψαν οι Ταλιμπάν τη 15η Αυγούστου 2021.

«Τρεις ξένοι κι ένας Αφγανός σκοτώθηκαν», ενώ άλλοι «τέσσερις ξένοι και τρεις Αφγανοί τραυματίστηκαν» από πυρά, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών Άμπντουλ Ματίν Κανί, χωρίς να διευκρινίσει αν η επίθεση είχε έναν ή περισσότερους δράστες.

Στη Μαδρίτη, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι και οι τρεις ξένοι που έχασαν τη ζωή τους είχαν την υπηκοότητα του βασιλείου.

«Τρεις Ισπανοί σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλος ένας τραυματίστηκε από σφαίρες στο Αφγανιστάν», διευκρίνισε η πηγή αυτή, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Το υπουργείο εργάζεται (...) για να ξεκαθαρίσει τις περιστάσεις, να βοηθήσει τα θύματα και να επικοινωνήσει με τις οικογένειές τους», διευκρίνισε η ίδια.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε «σοκαρισμένος» για τη «δολοφονία» των ισπανών τουριστών και διαβεβαίωσε πως «παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση».

Στην Καμπούλ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε πως συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τραυματίες είναι υπήκοοι Νορβηγίας, Αυστραλίας, Λιθουανίας και Ισπανίας, σύμφωνα με πληροφορίες πηγής σε αφγανικό νοσοκομείο.

«Άκουσα σειρά πυροβολισμών», δήλωσε κάτοικος, που απέφυγε να δώσει το όνομά του, προσθέτοντας πως «οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν αμέσως τους δρόμους που οδηγούν» στον τόπο της επίθεσης, κοντά στη μεγάλη αγορά της Μπαμιγιάν.

Η Μπαμιγιάν, όπου βρίσκονται οι γιγαντιαίοι βούδες στους οποίους είχαν βάλει δυναμίτιδα οι Ταλιμπάν το 2001, είναι ο κυριότερος τουριστικός προορισμός του Αφγανιστάν.

Στην επαρχία αυτή το μεγαλύτερο μέλος του πληθυσμού είναι μέλη της μειονότητας των Χαζάρων, που αποτελείται από σιίτες. Οι σιίτες γίνονται πολύ συχνά στόχος αιματηρών επιθέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), με συχνότερη μέθοδο την τοποθέτηση εκρηκτικών σε οχήματα.

Πέρα από τις επιθέσεις του τοπικού βραχίονα του ΙΚ, η ασφάλεια είναι γενικότερα πρόβλημα στο Αφγανιστάν αφότου ανέκτησαν την εξουσία οι Ταλιμπάν το 2021, έπειτα από 40 χρόνια πολέμου με ποταμούς αίματος.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν (σ.σ. έτσι αποκαλεί το de facto καθεστώς των Ταλιμπάν τη χώρα) καταδικάζει σθεναρά το έγκλημα αυτό, εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εγγυάται ότι όλοι οι εγκληματίες θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν», τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Η δολοφονία των τουριστών είναι κακό νέο για τη χώρα της Ασίας, από τις φτωχότερες στον κόσμο, που θα ήθελε να δει να αναπτύσσεται ο τομέας του τουρισμού.

Παρά τις τεράστιες ελλείψεις υποδομών, και παρά το ότι είναι λιγοστοί οι πολιτιστικοί και αρχαιολογικοί χώροι που έχουν απομείνει έπειτα από δεκαετίες καταστροφής και λεηλασιών εν μέσω πολέμων, έχει αρχίσει να καταγράφεται κάποια ροή ξένων τουριστών στη χώρα με πληθυσμό εξαιρετικά φιλόξενο και μεγαλειώδη τοπία.

Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στο Αφγανιστάν αυξήθηκε κατά 120% σε ετήσια βάση, φθάνοντας σχεδόν τους 5.200, κατά επίσημους αριθμούς.

Ξένος τουρίστας που έφθασε χθες βράδυ στη Χεράτ (δυτικά) ανέφερε σε ομάδα στην πλατφόρμα WhatsApp: «Μας συνέλαβαν Ταλιμπάν ενώ βαδίζαμε στον δρόμο. Μας οδήγησαν στο τμήμα και δεν ήθελαν να μας αφήσουν να φύγουμε, επειδή όπως έλεγαν εξαιτίας της Μπαμιγιάν δεν είμαστε ασφαλείς».

«Κατόπιν μας είπαν να πάμε να δειπνήσουμε γρήγορα και να μην κυκλοφορούμε στους δρόμους».

