Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Ζητά έρευνα για τον θάνατο του δημοσιογράφου του Reuters στον Λίβανο Κόσμος 22:08, 14.10.2023 linkedin

Είναι κρίσιμης σημασίας να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να εξακριβωθεί πώς μία διαπιστευμένη ομάδα δημοσιογράφων που έφερε σαφή διακριτικά έγινε στόχος επίθεσης, αναφέρει ο διευθυντής του Γαλλικού Πρακτορείου