Για τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση με το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο που παρουσιάστηκαν χθες στην Ημαθία, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Δημήτρη Οικονόμου, ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, «είναι πολιτικές που αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα για να βελτιώσουν το σχολείο επικουρικά. Η σχέση καθηγητή, δασκάλου και μαθητή είναι ο πυρήνας της εκπαίδευσης και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Η τεχνολογία είναι κάτι που βοηθάει. Αξιοποιούμε αυτά τα μέσα και ορίζουμε μία νέα στρατηγική».

Ο υπουργός Παιδείας περιέγραψε το «Ψηφιακό Σχολείο» ως ένα συνολικό εκπαιδευτικό σχέδιο, τμήμα του οποίου αποτελεί το Ψηφιακό Φροντιστήριο, η υλοποίηση του οποίου γίνεται εξελικτικά και ήδη έχει ξεκινήσει για την 1η και τη 2α Γυμνασίου η ανάρτηση εκπαιδευτικών βίντεο στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα. «Έχει ήδη ξεκινήσει η ψηφιοποίηση της ύλης και θα ανεβάζουμε βίντεο». Όσον αφορά τα ζωντανά φροντιστήρια, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε, ότι θα αποσπαστούν στο υπ. Παιδείας πάνω από 80 εκπαιδευτικοί και τα απογεύματα θα κάνουν τα μαθήματα. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, τα ζωντανά φροντιστήρια θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οποιαδήποτε και αν είναι η βούληση μας, χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς ευρωπαϊκούς πόρους, δεν θα είχαμε το budget για να το ξεκινήσουμε»,πρόσθεσε.

«Από την 1η Δημοτικού έως και την Γ΄ Λυκείου οι μαθητές θα μπορούν να ανατρέχουν σε μικρά εκπαιδευτικά βίντεο για όλα τα μαθήματα και να στηρίζονται στη διαδικασία μάθησης από εκπαιδευτικούς που θα περιγράφουν ψηφιακά το μάθημα» ανέφερε.

Συνεχίζοντας διευκρίνισε πως « το ζωντανό φροντιστήριο είναι άλλη υπόθεση και αφορά στις μεγάλες τάξεις του Λυκείου, ειδικά στην Γ΄ Λυκείου. Καθηγητές, αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας όπου υπάρχει όλη τη τεχνική υποδομή θα κάνουν ζωντανό φροντιστήριο σε μαθητές από όλη τη χώρα που θα μπορούν να συνδεθούν με την πλατφόρμα και να παρακολουθούν δια ζώσης φροντιστηριακό μάθημα εντελώς δωρεάν. Η έναρξη του θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024».

Αποκάλυψε, επίσης, λεπτομέρειες για την πλατφόρμα για τους γονείς που ήδη δημιουργείται και με αυτή « ο γονιός θα μπορεί σε κάθε στιγμή να γνωρίζει τις επιδόσεις του παιδιού του στα μαθήματα, τις απουσίες αλλά επίσης θα μπορεί να κλείνει ραντεβού με τον καθηγητή δια ζώσης ή με βιντεοκλήση».

Για τις Ψηφιακές Τάξεις, οι οποίες αναφέρονται σε παιδιά εξαιρετικά απομακρυσμένων ή δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας ( με παράδειγμα την Γαύδο) ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως « σε αυτές τις περιπτώσεις επιδιώκεται να υπάρχει ζωντανή διδασκαλία από 3 εκπαιδευτικούς των βασικών μαθημάτων και τα υπόλοιπα μαθήματα να γίνονται ψηφιακά από δασκάλους ή καθηγητές διπλανού βασικού-επιβλέποντος κοντινότερου σχολείου».

Τέλος, αναφερόμενος στους διαδραστικούς ψηφιακούς πίνακες υποστήριξε ότι « θα τοποθετηθούν σε κάθε τμήμα, κάθε σχολείου σε όλη τη χώρα. Χρειαζόμαστε περίπου 34.000 τέτοιους πίνακες και ήδη έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν περί τις 21.000».

Ερωτηθείς για την επίσκεψή του στο Βατικανό και τη Μονή της Χώρας, ο υπουργός Παιδείας απάντησε ότι «το θέμα ετέθη στο Βατικανό. Μου είπαν ότι είναι η πρώτη επίσκεψη υπουργού Παιδείας. Ετέθησαν μία σειρά από ζητήματα από την ελληνική αντιπροσωπεία, με πρώτο θέμα της Μονής της Χώρας. Εκ των πραγμάτων, τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο, ιστορικοί ναοί δεν μπορούν να μετατρέπονται σε τζαμιά. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ακολουθούμε τηρώντας τα πρωτόκολλα».

Για τις ευρωεκλογές, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι «τα μηνύματα είναι πολύ καλά και πολύ ενθαρρυντικά» και εκτίμησε ότι «ο στόχος που έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό είναι επιτεύξιμος».

