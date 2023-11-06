Ακυρώσεις διακοπών στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου

Οι ταξιδιώτες ακυρώνουν ή αναβάλλουν τις προγραμματισμένες διακοπές τους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική με τον φόβο ότι μπορεί να επιδεινωθεί η σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς και δεδομένου ότι οι ταξιδιωτικές εταιρείες έχουν τροποποιήσει τους προορισμούς τους και έχουν ακυρώσει πτήσεις.

Η ζήτηση για ταξίδια αναψυχής στην περιοχή επλήγη μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς σκότωσε 1.400 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και τα ισραηλινά αντίποινα με αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές στη Γάζα που σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 9.000 ανθρώπους.

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες παρέτειναν την προσωρινή αναστολή των πτήσεων προς το Ισραήλ μέχρι το τέλος του χρόνου ενώ οι εταιρείες διοργάνωσης κρουαζιέρας αλλάζουν τα δρομολόγιά τους ώστε να αποφεύγουν και τις γειτονικές χώρες.

Ταξιδιωτικοί πράκτορες λένε ότι ο πόλεμος επηρεάζει τη ζήτηση για ταξίδια σε γειτονικές χώρες, περιλαμβανομένης της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Τουρκίας.

«Βλέπουμε ότι πελάτες ακυρώνουν κρουαζιέρες, όπως μία στον Νείλο της Αιγύπτου ακόμη και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 λόγω της ανησυχίας για τον πόλεμο», λέει ο Τοντ Έλιοτ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ταξιδίων Cruise Vacation Outlet στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Η εταιρεία κρουαζιέρας Norwegian Cruise Line Holdings ενημέρωσε τους επενδυτές την Τετάρτη ότι παρατηρεί αύξηση στις ακυρώσεις και μείωση στον αριθμό των κρατήσεων στην περιοχή, κυρίως των βραχυχρόνιων.

Τόσο η Norwegian όσο και η Royal Caribbean Group άλλαξαν τα δρομολόγιά τους για το 2024 ώστε να αποφύγουν λιμάνια στο Ισραήλ.

Η νεοφυής πλατφόρμα κρατήσεων @Hotel, με έδρα την Ουάσινγκτον, λέει ότι έχει παρατηρήσει μείωση 70% στις νέες κρατήσεις για χώρες στην περιοχή.

Περισσότερα από 40% των ταξιδίων στην Αίγυπτο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο έχουν ήδη ακυρωθεί στην πλατφόρμα, λέει ο διευθύνων σύμβουλος Κόνραντ Βαλιζέφσκι.

Τα ποσοστά ακυρώσεων στην Τουρκία και στην Κύπρο διπλασιάστηκαν για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, σημείωσε.

Μολαταύτα, κάποιοι εκπρόσωποι της βιομηχανίας λένε ότι το φαινόμενο αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ.

«Αναφορικά με τη ζήτηση, με βάση αυτά που μου είπαν διευθύνοντες σύμβουλοι με τους οποίους μίλησα, δεν μπορεί να εντοπιστεί κάποια επίπτωση (του πολέμου) σε αυτό το στάδιο», λέει ο Γουίλι Γουόλς, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, ενός επαγγελματικού φορέα που εκπροσωπεί τον χώρο των αερομεταφορών.

Την Πέμπτη η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε ότι οι κρατήσεις της για περιοχές της Μέσης Ανατολής δεν έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο με μόνο μια αρχική μείωση να έχει παρατηρηθεί κατά την έναρξη της σύγκρουσης.

Ακυρώσεις μέχρι και στο Ομάν

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Marriott International ανακοίνωσε ότι η ζήτηση έχει περιοριστεί και ότι έχει ξεκινήσει να βλέπει κάποιες ακυρώσεις για τα 27 ξενοδοχεία του στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο, σύμφωνα με την επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας Καθλίν Όμπεργκ.

«Ενώ η σύγκρουση στο Ισραήλ είναι πολύ περιορισμένη γεωγραφικά μέχρι στιγμής υποψιαζόμαστε ότι κάποιοι που ναυλώνουν κρουαζιέρες διστάζουν να προγραμματίσουν επίσκεψη σε ευρωπαϊκό προορισμό, ακόμη και στη δυτική Μεσόγειο», εκτιμά ο αναλυτής της αμερικανικής τράπεζας Truist Πάτρικ Σολς.

Οι αεροπορικές κρατήσεις για την Αίγυπτο μειώθηκαν κατά 26% μέσα σε ένα χρόνο, για την Ιορδανία κατά 49% και για τον Λίβανο κατά 74% από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων αεροπορικών κρατήσεων ForwardKeys, η οποία εδρεύει στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Το ισπανικό ταξιδιωτικό γραφείο Essentialist δήλωσε ότι έχει ακυρώσει το 75% των ταξιδίων προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την περιοχή της Βορειοανατολικής Αφρικής.

Η εταιρεία Intrepid Travel με έδρα της Αυστραλία λέει ότι περισσότεροι πελάτες ακυρώνουν ταξίδια τους στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία και κυρίως όσοι επρόκειτο να ταξιδέψουν στο τέλος του χρόνου.

Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη ζήτηση για ταξίδια προς τη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να παραταθεί και πέραν των χριστουγεννιάτικων διακοπών και να περιλάβει και χώρες που δεν είναι άμεσα γειτονικές.

«Η εταιρεία μας έχει πτήση τσάρτερ από τη Νορβηγία προς το Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου και για τρεις ως τέσσερις εβδομάδες από τώρα δεν έχουμε καμία νέα κράτηση", όπως επισημαίνει ο Χαλίντ Ιμπραχήλ, συνιδρυτής της Ταξιδιωτικής Ένωσης Μέσης Ανατολής, η οποία συνεργάζεται με εταιρείες διαχείρισης προορισμών που συνδέουν τα ταξιδιωτικά γραφεία με τους τοπικούς παρόχους.

Περίπου 40% των ταξιδίων για την Ιορδανία έχει ακυρωθεί, 20% για την Αίγυπτο, 15% για το Ομάν και 10% για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επισημαίνει.

«Ακόμη και το Ομάν δέχεται ακυρώσεις παρότι είναι τόσο μακριά (από τον πόλεμο)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

