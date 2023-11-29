Πολεμικό πλοίο της Ρωσίας πλήττει υποδομές της Ουκρανίας με πυραύλους κρουζ

Φρεγάτα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού πολεμικού ναυτικού εξαπέλυσε επίθεση με τέσσερις πυραύλους κρουζ εναντίον στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Στο πλήρωμα φρεγάτας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ανατέθηκε το αναπάντεχο καθήκον να εξαπολύσει πλήγμα με πυραύλους κρουζ Καλίμπρ το συντομότερο εναντίον εχθρικών στρατιωτικών υποδομών», ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα πότε ή πού ακριβώς έγινε η επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

