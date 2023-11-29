Ο ΟΗΕ στηλιτεύει τις εκτελέσεις στο Ιράν

Τα Ηνωμένα Έθνη επέκριναν έντονα τις εκτελέσεις 17χρονου και 22χρονου στο Ιράν και παρότρυναν την Τεχεράνη να αναστείλει αμέσως την εφαρμογή της ποινής του θανάτου.

«Η εκτέλεση του Χαμιντρεζά Αζαρί, ο οποίος είχε καταδικαστεί για φόνο, είναι η πρώτη αναφερθείσα εκτέλεση παιδιού που φέρεται να είχε παραβιάσει τον νόμο στο Ιράν φέτος», επισήμανε η Ελίζαμπεθ Θρόσελ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη.

Υπενθύμισε στην Τεχεράνη την υποχρέωσή της, δυνάμει διεθνών συμβάσεων, να απαγορεύει την καταδίκη σε θάνατο και την εφαρμογή της ποινής αυτής σε περιπτώσεις αδικημάτων που διαπράττονται από ανθρώπους ηλικίας μικρότερης των 18 ετών.

«Είμαστε επίσης ανήσυχοι για την εκτέλεση (...) του Μιλάντ Ζοχρεβάντ, 22 ετών, του όγδοου ανθρώπου που εκτελέστηκε στο πλαίσιο των διαδηλώσεων του Σεπτεμβρίου του 2022», συνέχισε η κυρία Θρόσελ.

«Οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η δίκη του δεν πληρούσε θεμελιώδεις προϋποθέσεις (...) δυνάμει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν επίσης ανησυχητικές πληροφορίες πως οι γονείς του Ζοχρεβάντ συνελήφθησαν μετά την εκτέλεσή του».

Το Ιράν συντάραξαν πέρυσι μαζικές κινητοποιήσεις με έναυσμα τον θάνατο τη 16η Σεπτεμβρίου 2022 της Μαχσά Αμινί, 22χρονης η οποία ανήκε στην κουρδική μειονότητα στο Ιράν, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών εξαιτίας υποτιθέμενης παραβίασης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε εκστρατεία καταστολής για να καταπνίξει τις διαδηλώσεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι και να συλληφθούν χιλιάδες, κατά οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κυρία Θρόσελ τόνισε πως το Ιράν συγκαταλέγεται στις χώρες όπου επιβάλλεται περισσότερο η θανατική ποινή, ιδιαίτερα για υποθέσεις συνδεόμενες με τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών, καθώς και ότι μέλη μειονοτήτων αποτελούν δυσανάλογα υψηλό ποσοστό αυτών που καταδικάζονται στην εσχάτη των ποινών.

Κάλεσε το Ιράν να «σταματήσει αμέσως» την εφαρμογή της εσχάτης των ποινών, να κηρύξει μορατόριο στην επιβολή της.

Αυτόν τον μήνα, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, έκανε λόγο για 680 εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς, τον υψηλότερο αριθμό εδώ και οκτώ χρόνια. Άλλη ΜΚΟ, η Hengaw, επίσης με έδρα τη Νορβηγία, εκτίμησε αυτή την εβδομάδα ότι ο αριθμός των εκτελέσεων ήδη έφθασε τις 700 ενώ μένει ένας μήνας και πλέον για να ολοκληρωθεί το 2023.

