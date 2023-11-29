Αϊτή: Ο πόλεμος των συμμοριών εξαπλώνεται σε αγροτικές περιοχές

Η βία των συμμοριών που σαρώνει το Πορτ-ο-Πρενς πλέον εξαπλώνεται πέραν της πρωτεύουσας της Αϊτής και πλήττει αγροτικές περιοχές που ως τώρα θεωρούνταν ασφαλείς, προειδοποιεί έκθεση του ΟΗΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε από κοινού από την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική αποστολή του ΟΗΕ στην Αϊτή, επικεντρώνεται στον τομέα Κάτω Αρτιμπονίτ (κεντρικά), περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, όπου καταγράφεται μεγάλη αύξηση της βίας των συμμοριών τα τελευταία δυο χρόνια.

Από τον Ιανουάριο του 2022 ως τον Οκτώβριο του 2023 τουλάχιστον 1.694 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, τραυματίστηκαν ή απήχθησαν εκεί (αντίστοιχα 350, 226 και 1.118), αναφέρει το κείμενο, κατά το οποίο οι απαγωγές για λύτρα πλέον έχει μετατραπεί σε «μόνιμο φόβο όσων χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς».

Η έκθεση αναφέρεται στην υπόθεση νεαρής, 22 ετών, η οποία απήχθη ενώ επέβαινε σε λεωφορείο από μέλη συμμορίας τον Μάρτιο. Η γυναίκα υπέστη επανειλημμένους ξυλοδαρμούς, βιασμούς και καψίματα κατά τη διάρκεια της ομηρίας της για δύο εβδομάδες και πλέον. Αυτοκτόνησε λίγο καιρό μετά την απελευθέρωσή της.

Κατά το κείμενο, συμμορίες ρημάζουν χωριά που θεωρούν ελεγχόμενα από «αντιπάλους» τους, χωρίς να διστάζουν να δολοφονούν κατοίκους, και επιδίδονται ολοένα περισσότερο σε σεξουαλική βία με θύματα γυναίκες και μικρά κορίτσια.

Επιδίδονται επίσης σε καταστροφές αγαθών, συνεχίζει η έκθεση του ΟΗΕ: «λεηλατούν ιδιοκτησίες, σοδειές και ζώα» και «καταστρέφουν κανάλια άρδευσης», ενώ επιβάλλουν «φόρους» στους αγρότες. Η δράση τους έχει οδηγήσει στον εξαναγκαστικό εκτοπισμό «20.000 και πλέον ανθρώπων» από τα χωριά τους, έχει μειώσει την επιφάνεια των γαιών που καλλιεργούνται και κατά συνέπεια αύξησε περαιτέρω την διατροφική ανασφάλεια, πρόβλημα που είχε ήδη μεγάλες διαστάσεις (εκτιμάται πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με το φάσμα της πείνας, συμπεριλαμβανομένου του 45% των κατοίκων της Κάτω Αρτιμπονίτ).

Εξαιτίας της «σοκαριστικής αύξησης της βίας των συμμοριών» που ελέγχουν πλέον το 80% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, η έκθεση καλεί να αναπτυχθεί «κατεπειγόντως» η «πολυεθνική δύναμη ασφαλείας υπό την ηγεσία της Κένυας» που έλαβε πράσινο φως από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο.

«Η κατάσταση στην Αϊτή είναι κατακλυσμική», τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στη Γενεύη, υπογραμμίζοντας πως η βία πλήττει ειδικά τα νοσοκομεία.

Ο κ. Τουρκ τονίζει πως τουλάχιστον 3.960 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί, 1.432 έχουν τραυματιστεί και 2.951 έχουν απαχθεί φέτος στην Αϊτή από συμμορίες.

Ακόμη, ζητεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας να «επικαιροποιήσει τον κατάλογο των προσώπων και των οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις από τον ΟΗΕ διότι υποστήριξαν, προσχεδίασαν, διέταξαν ή διέπραξαν» ενέργειες που παραβιάζουν κατάφωρα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα της Καραϊβικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.