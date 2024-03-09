Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο με αίτημα την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, έπειτα από πέντε και πλέον μήνες ενός καταστροφικού πολέμου μεταξύ του Ισράηλ και του ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με αφετηρία το Hyde Park Corner, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης "Palestine Solidarity Campaign", προβλέπουν, υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ολοκληρώσουν την πορεία τους μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, όπου έχει στηθεί ένα βήμα για ομιλίες.

Another massive pro-Palestine demonstration assembling in London today - ready to march on the US Embassy to demand an end to what is a US-Israeli genocide in Gaza.



Britain has subordinated its foreign policy to the US - a junior partner in war crimes.pic.twitter.com/mV8EwnhBmZ — Fiona Edwards (@Fio_edwards) March 9, 2024

Κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, το πλήθος φώναζε το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και ζητούσε να εφαρμοστεί «τώρα» μια κατάπαυση του πυρός, καταγγέλλοντας τους περισσότερους από 30.000 νεκρούς που έχουν προκαλέσει τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις αρχές της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «Σταματήστε τον πόλεμο στη Γάζα» ή «Σταματήστε τη γενοκτονία», αλλά επίσης «από τον ποταμό (Ιορδάνη) έως τη θάλασσα (της Μεσογείου)», ένα αμφιλεγόμενο σύνθημα που συνδέεται από ορισμένους με την καταστροφή του Ισραήλ.

A demonstration took place in Manchester, Britain, in support of Gaza and to denounce Israel’s aggression against the Palestinian people. pic.twitter.com/AMbByWGAwq — AlQastal News (@QastalNewsEn) March 9, 2024

Η αστυνομία, που κατηγορείται από ορισμένους πολιτικούς αξιωματούχους της δεξιάς πτέρυγας του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος ότι εμφανίζεται συμβιβαστική προς τους διαδηλωτές, διαβεβαίωσε πως θα κάνει τη δουλειά της «χωρίς φόβο» και θα παραμείνει «ανεξάρτητη, αμερόληπτη» υπερασπιζόμενη την ίδια ώρα «το δημοκρατικό δικαίωμα» στη διαδήλωση.

«Αυτές οι διαδηλώσεις εξελίσσονται σε πορείες μίσους κατά του Ισραήλ και εμείς πιστεύουμε πως φτάνει», κατήγγειλε ο Ιτάι Γκάλμαντι, διοργανωτής μιας αντι-διαδήλωσης σήμερα στο Λονδίνο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

