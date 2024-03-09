Λογαριασμός
Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στο Λονδίνο για μια εκεχειρία στη Γάζα - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, το πλήθος φώναζε το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και ζητούσε να εφαρμοστεί «τώρα» μια κατάπαυση του πυρός

Γάζα

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο με αίτημα την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, έπειτα από πέντε και πλέον μήνες ενός καταστροφικού πολέμου μεταξύ του Ισράηλ και του ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Γάζα

Με αφετηρία το Hyde Park Corner, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης "Palestine Solidarity Campaign", προβλέπουν, υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ολοκληρώσουν την πορεία τους μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, όπου έχει στηθεί ένα βήμα για ομιλίες.

Κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, το πλήθος φώναζε το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και ζητούσε να εφαρμοστεί «τώρα» μια κατάπαυση του πυρός, καταγγέλλοντας τους περισσότερους από 30.000 νεκρούς που έχουν προκαλέσει τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις αρχές της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Γάζα

Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «Σταματήστε τον πόλεμο στη Γάζα» ή «Σταματήστε τη γενοκτονία», αλλά επίσης «από τον ποταμό (Ιορδάνη) έως τη θάλασσα (της Μεσογείου)», ένα αμφιλεγόμενο σύνθημα που συνδέεται από ορισμένους με την καταστροφή του Ισραήλ.

Η αστυνομία, που κατηγορείται από ορισμένους πολιτικούς αξιωματούχους της δεξιάς πτέρυγας του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος ότι εμφανίζεται συμβιβαστική προς τους διαδηλωτές, διαβεβαίωσε πως θα κάνει τη δουλειά της «χωρίς φόβο» και θα παραμείνει «ανεξάρτητη, αμερόληπτη» υπερασπιζόμενη την ίδια ώρα «το δημοκρατικό δικαίωμα» στη διαδήλωση.

«Αυτές οι διαδηλώσεις εξελίσσονται σε πορείες μίσους κατά του Ισραήλ και εμείς πιστεύουμε πως φτάνει», κατήγγειλε ο Ιτάι Γκάλμαντι, διοργανωτής μιας αντι-διαδήλωσης σήμερα στο Λονδίνο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

