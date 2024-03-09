Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Χερσώνας και Ντονέτσκ, που βρίσκονται στο κεντροανατολικό, νότιο και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές.

Στο χωριό Ολγκούιφκα, στην όχθη του ποταμού Δνείπερου, που βρίσκεται υπό ουκρανική κατοχή, μια 58χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε έναν «βομβαρδισμό του πυροβολικού», στον οποίο τραυματίστηκε επίσης ένας 49χρονος άνδρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Στη συνοικία Κοράμπελνι της πόλης της Χερσώνας, ένα αγόρι 7 ετών τραυματίστηκε από τη «ρίψη ενός πυραύλου», κοντά σε μία κατοικία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Βορειότερα, πυρά του ρωσικού πυροβολικού, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, έπληξαν την κοινότητα Τσερβονογκριγκόριφκα, κοντά στην πόλη Νικόπολ, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ.

Τα πυρά έπληξαν δύο αδέλφια ηλικίας 16 και 22 ετών. «Το μικρότερο υπέκυψε στα τραύματά του, ο μεγαλύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του», επισημαίνει το υπουργείο.

Στο Ντονέτσκ, ένας 46χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πλήγματα εναντίον της κοινότητας Τσασίφ Γιαρ, είπε ο κυβερνήτης Βάντιμ Φιλάτσκιν.

Νωρίτερα, ο ίδιος έκανε γνωστό πως σχεδόν 200 άνθρωποι, μεταξύ τους 21 παιδιά απομακρύνθηκαν από χωριά, που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο, λόγω των σφοδρών μαχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

