Ο Ασίφ Αλί Ζαρντάρι εξελέγη πρόεδρος για δεύτερη φορά στο Πακιστάν

Ο πρώην πρόεδρος του Πακιστάν Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, σύζυγος της εκλιπούσας Μπεναζίρ Μπούτο, εξελέγη σήμερα πρόεδρος του Πακιστάν, επιστρέφοντας σε μια θέση κυρίως τιμητική, την οποία κατείχε το διάστημα μεταξύ 2008 και 2013, ανακοίνωσε η εκλογική Επιτροπή.

Ο Ζαρντάρι έλαβε 411 ψήφους υπέρ έναντι 181 υπέρ του υποψηφίου που στήριζε η αντιπολίτευση, σε μια ψηφοφορία του εκλεκτορικού σώματος, που συνθέτουν μέλη των σωμάτων του Κοινοβουλίου και τεσσάρων επαρχιακών συμβουλίων.

Η εκλογή του στον προεδρικό θώκο της χώρας θεωρείτο αδιαμφισβήτητη, καθώς προβλεπόταν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνάφθηκε μετά τις βουλευτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου, οι οποίες αμαυρώθηκαν από σοβαρές κατηγορίες για παρατυπίες.

Το Λαϊκό Κόμμα του Πακιστάν (PPP), που διευθύνει μαζί με τον γιο του Μπιλαουάλ Μπούτο Ζαρντάρι, κατέληξε σε συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού με τον ιστορικό αντίπαλό του, τον Μουσουλμανικό Σύνδεσμο του Πακιστάν (PML-N) του Σεμπάζ Σαρίφ.

Βάσει της συμφωνίας, ο Σεμπάζ Σαρίφ εξελέγη την 3η Μαρτίου πρωθυπουργός και την προεδρία υποσχέθηκαν στο Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, ηλικίας 68 ετών.

Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, τους οποίους στήριζε το κόμμα Τεχρίκ ε Ινσάφ (PTI), το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χαν, ο οποίος είναι φυλακισμένος από τον Αύγουστο, ήταν οι νικητές των εκλογών, παρά την καταστολή των αρχών σε βάρος τους.

Το PTI κατήγγειλε εκτεταμένες νοθεύσεις, με πρωτοβουλία των πανίσχυρων ενόπλων δυνάμεων, και ανήγγειλε μια πολύ ευρύτερη νίκη. Όμως, η άρνησή του για κάθε συμμαχία άφησε το πεδίο ελεύθερος στους βασικούς αντιπάλους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

