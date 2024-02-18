Περισσότεροι από 80 μετανάστες διασώθηκαν, όμως δύο έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις αγνοούνται έπειτα από δύο επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, ανακοίνωσαν σήμερα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Το πλοίο της ΜΚΟ Geo Barents περισυνέλεξε περισσότερους από 60 ανθρώπους αργά χθες το βράδυ από μια πλαστική λέμβο που είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου σε διεθνή ύδατα, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Ανέσυρε επίσης έναν νεκρό, ενώ ένας από τους μετανάστες που μεταφέρθηκε στο πλοίο πέθανε λίγο μετά τη διάσωσή του.

Άλλοι 19 άνθρωποι περισυλλέχθηκαν από μια εγκαταλελειμμένη πετρελαϊκή πλατφόρμα στα ανοικτά των ακτών της Τυνισίας, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Οι μετανάστες είπαν στους διασώστες πως κολύμπησαν εκεί αφότου η βάρκα στην οποία επέβαιναν άρχισε να βουλιάζει.

Τρεις άνθρωποι που παρέμειναν στη βάρκα τώρα αγνοούνται, προσέθεσε η μη κυβερνητική οργάνωση.

«Όλοι οι επιζώντες αναρρώνουν και λαμβάνουν φροντίδα στο Geo Barents έπειτα από αυτές τις τραυματικές δοκιμασίες», ανέφεραν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, προσθέτοντας πως ζήτησαν άδεια προκειμένου να τους αποβιβάσουν «στο κοντινότερο δυνατό ασφαλές σημείο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.