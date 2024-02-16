Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε σήμερα ότι έλαβε ενημέρωση για ένα περιστατικό σε ένα πλοίο που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το συμβάν σημειώθηκε 72 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Μόχα της Υεμένης.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ σημειώθηκαν και εκρήξεις. Το πλήρωμα είναι ασφαλές.

«Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι το σκάφος δέχτηκε επίθεση από πύραυλο και ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε κοντινή απόσταση. Στρατιωτικές αρχές απαντούν», ανέφερε η UKMTO,

