Πλήγματα στην Υεμένη: Το Ιράν κατηγορεί ΗΠΑ και Βρετανία πως «κλιμακώνουν την ένταση»

Το Ιράν καταδίκασε χθες Κυριακή τους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο πως αυτό που θέλουν είναι να χειροτερέψουν «η ένταση και οι κρίσεις» στην περιοχή.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, εξαπολύουν από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν τα οποία κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις τους, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» τη ναυσιπλοΐα σε αυτή την θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Και, από τα μέσα του Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά βομβαρδισμών στην Υεμένη εναντίον θέσεων και όπλων των Χούθι, που από την πλευρά τους θεωρούν πλέον «θεμιτούς στόχους» αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Ούτε ο συνασπισμός, ούτε οι βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων κι οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη έχουν σταματήσει τις επιθέσεις των υεμενιτών ανταρτών, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Προχθές Σάββατο οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν θέσεις των Χούθι στην Υεμένη σε αντίδραση σε νέες επιθέσεις των υεμενιτών ανταρτών εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

«Με τέτοιες επιθέσεις, η Αμερική και η Βρετανία επιδιώκουν να ανεβάσουν την ένταση και τις κρίσεις στην περιοχή, να εξαπλώσουν το πεδίο του πολέμου και της αστάθειας», έκρινε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Κανάνι σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Αυτού του είδους οι αυθαίρετες και επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις πέρα από την επιδείνωση της ανασφάλειας και της αστάθειας στην περιοχή δεν θα αποφέρουν τίποτε στις χώρες που τις διαπράττουν», πρόσθεσε ο κ. Κανάνι.

Πρόσαψε στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο πως δεν έλαβαν «άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα» για να τερματιστεί η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29.692 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σε τέσσερις και πλέον μήνες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Έναυσμα του πολέμου στον θύλακο ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση την 7η Οκτωβρίου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν λέει πως είναι «καθήκον» της να υποστηρίζει οργανώσεις που αποκαλεί «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ και τη Δύση στην περιοχή, όπως η Χαμάς, η λιβανική Χεζμπολά, ιρακινές παραστρατιωτικές οργανώσεις και οι αντάρτες Χούθι.

Επιμένει ωστόσο ότι οι οργανώσεις αυτές είναι «ανεξάρτητες», λαμβάνουν αποφάσεις και δρουν μόνες τους.

