Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους των Χούθι στην Υεμένη

Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους των δυνάμεων των Χούθι στη Υεμένη, ανακοίνωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι, συνεχίζοντας την στρατιωτική δράση κατά της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν και εξακολουθεί να επιτίθεται κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των χωρών που είτε έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, είτε παρείχαν υποστήριξη, επλήγησαν 18 στόχοι των δυνάμεων των Χούθι σε 8 περιοχές της Υεμένης. Οι στόχοι περιλάμβαναν υπόγεια οπλικά συστήματα και αποθήκες πυραύλων, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ και ένα ελικόπτερο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο να πλήξουν και να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. «Θα εξακολουθήσουμε να καθιστούμε σαφές στους Χούθι ότι θα υποστούν συνέπειες εάν δεν σταματήσουν τις παράνομες επιθέσεις τους, οι οποίες βλάπτουν τις οικονομίες (κρατών) της Μέσης Ανατολής», τόνισε.

Από τον Νοέμβριο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης βάζουν στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.