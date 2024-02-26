Ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε σχέδιο για την «εσπευσμένη απομάκρυνση» του άμαχου πληθυσμού από τις «ζώνες των εχθροπραξιών» στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που συνεχίζει να διατρανώνει πως είναι αποφασισμένος να διατάξει επίθεση στη Ράφα, όπου έχουν καταφύγει κάπου ενάμισι εκατομμύριο Γαζαίοι.

Ο στρατός «παρουσίασε στην κυβέρνηση πολέμου σχέδιο για την εσπευσμένη απομάκρυνση των πληθυσμών από τις ζώνες των μαχών στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και σχέδιο για τις μελλούμενες επιχειρήσεις», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού σε λακωνική ανακοίνωσή του, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση καταγράφεται ενώ αναμένεται ισραηλινή χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, όπου έχει καταφύγει το μεγαλύτερο μέρος του εκτοπισμένου πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου, σε ακραία επισφαλείς συνθήκες. Ο κ. Νετανιάχου χαρακτηρίζει την πόλη το «τελευταίο οχυρό» του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Παρά τις πολλαπλές προειδοποιήσεις σε διεθνές επίπεδο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιμένει ότι θα διεξαχθούν επιχειρήσεις στην πόλη, πάνω στα κλειστά σύνορα του παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο.

Η επίθεση δεν θα «καθυστερήσει» ακόμα κι αν κλειστεί συμφωνία για δεύτερη ανακωχή, δήλωσε χθες στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Εξαπολύοντας την επιχείρηση αυτή το Ισραήλ θα απέχει «μερικές εβδομάδες» από την «απόλυτη νίκη» επί της Χαμάς, διαβεβαίωσε.

Ενώ οι συνομιλίες για δεύτερη ανακωχή ξανάρχισαν στο Κατάρ, έγιναν νέοι βομβαρδισμοί χθες στη Ράφα, ενώ μαίνονταν μάχες στην κατά μεγάλο μέρος της ισοπεδωμένη Χαν Γιούνις, μερικά χιλιόμετρα βορειότερα.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, η Λωρίδα της Γάζας, υπό πολιορκία, υφίσταται πελώρια ανθρωπιστική καταστροφή, με 2,2 εκατ. ανθρώπους, τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, να απειλούνται με «μαζικό λιμό», όπως τονίζει ο ΟΗΕ.

Χθες, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, εκατοντάδες άνθρωποι έφυγαν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας της πείνας. Κάπου 300.000 άνθρωποι στον τομέα αυτό κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν, κατά εκτιμήσεις υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών.

Η ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, η διέλευση της οποίας υπόκειται στην έγκριση του Ισραήλ, φθάνει κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέσω Αιγύπτου στη Ράφα. Όμως οι παραδόσεις στο βόρειο τμήμα του θυλάκου είναι στην πράξη αδύνατες, εξαιτίας των καταστροφών και των μαχών.

«Μέσα στις επόμενες δέκα μέρες, θα πεθάνει πολύς κόσμος. Θα πεθάνει από την πείνα, όχι εξαιτίας των βομβαρδισμών», προέβλεψε ο Μαρουάν Αουαντία, κάτοικος της περιοχής. Άλλοι εκμυστηρεύτηκαν πως τις τελευταίες ημέρες τρώνε φύλλα, ζωοτροφές, αναγκάζονται να σκοτώσουν ζώα για να τραφούν.

«Το να σκοτώνεται και να ωθείται σε λιμοκτονία ο λαός μας είναι έγκλημα, είναι γενοκτονία που απειλεί τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων», τόνισε αξιωματούχος της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Μπορεί ακόμη να «αποφευχθεί» ο λιμός, αν το Ισραήλ επιτρέψει στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να διανείμουν βοήθεια σε μεγάλες ποσότητες, τόνισε χθες ο γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του νότιου Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι περίπου 250 απήχθησαν, από τους οποίους παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας 130 και πλέον όμηροι — ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε πρόσφατα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε μετά την επίθεση να «αφανίσει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29.692 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πολλοί, ιδίως οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, και ο ΟΗΕ, ανησυχούν για την τύχη του πληθυσμού στη Ράφα αν εξαπολυθεί χερσαία επίθεση.

«Υπάρχουν τοποθεσίες» όπου μπορούν «να πάνε» οι άμαχοι, προς βορρά, εκεί όπου «ολοκληρώσαμε τις μάχες», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου στο CBS.

Οι χώρες που μεσολαβούν προσπαθούν παράλληλα να πείσουν τα μέρη να κλείσουν συμβιβαστική συμφωνία για νέα ανακωχή.

Αντιπρόσωποι του Κατάρ, της Αιγύπτου, των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Χαμάς ξανάρχισαν χθες διαπραγματεύσεις στη Ντόχα που θα ακολουθήσουν «συναντήσεις στο Κάιρο», σύμφωνα με το Αλ Καχέρα, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται συνδεδεμένο με τις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε χθες πως βρέθηκε «πεδίο συνεννόησης» στις πρόσφατες συνομιλίες στο Παρίσι, κάνοντας λόγο για «περίγραμμα» ενδεχόμενης απελευθέρωσης ομήρων και «προσωρινής κατάπαυσης του πυρός».

«Πρέπει να γίνουν έμμεσες συνομιλίες του Κατάρ και της Αιγύπτου με τη Χαμάς, αφού σε τελευταία ανάλυση πρέπει να συμφωνήσει» στην απελευθέρωση των ομήρων. «Αυτή η δουλειά» βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε στο CNN.

Ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι αναμένεται αύριο Τρίτη ή μεθαύριο Τετάρτη στο Παρίσι για να ενημερώσει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, συζητείται η εφαρμογή της «πρώτης φάσης» του σχεδίου που καταρτίστηκε τον Ιανουάριο στο Παρίσι. Προβλέπει ανακωχή έξι εβδομάδων, ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ και είσοδο μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο.

Η Χαμάς θέλει κατάπαυση του πυρός, να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, να αρθεί ο ισραηλινός αποκλεισμός και να προσφερθεί ασφαλές καταφύγιο στους εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους αμάχους λόγω του πολέμου. Το Ισραήλ από την πλευρά του διαμηνύει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί, ώσπου να εξαλειφθεί η Χαμάς, κι απαιτεί να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.