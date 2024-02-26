Συρία: 14 πολίτες που μάζευαν τρούφες νεκροί σε έκρηξη νάρκης

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή καθώς μάζευαν τρούφες εξαιτίας έκρηξης νάρκης τοποθετημένης από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σε περιοχή της ερήμου, στη βόρεια Συρία, μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Δεκατέσσερις πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν στην έκρηξη νάρκης κατά προσωπικού που είχαν τοποθετήσει τρομοκράτες του ΙΚ, καθώς μάζευαν τρούφες στην έρημο, στην επαρχία Ράκα», την άλλοτε «πρωτεύουσα» του «χαλιφάτου» των τζιχαντιστών, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, είχε κάνει λόγο νωρίτερα για 13 νεκρούς άμαχους, «συμπεριλαμβανομένων γυναικών», στην έκρηξη αυτή.

Η τζιχαντιστική οργάνωση, που είχε θέσει υπό τον έλεγχό της αχανή τμήματα της Συρίας από το 2014 και μετά, ηττήθηκε τον Μάρτιο του 2019 στη χώρα αυτή δεχόμενη επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, τόσο από τις κυβερνητικές δυνάμεις με την υποστήριξη των συμμάχων της, όσο και από διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που είχε αιχμή του δόρατος κούρδους μαχητές.

Όμως πολυάριθμοι τζιχαντιστές αναδιπλώθηκαν στη συριακή έρημο, ενώ στην περιοχή έχουν τοποθετηθεί άπειρες νάρκες.

Η συριακή έρημος έχει τη φήμη πως παράγει ορισμένες από τις καλύτερες τρούφες του κόσμου, οι τιμές των οποίων απογειώθηκαν εν μέσω του πολέμου που κρατάει σχεδόν μιάμιση δεκαετία κι εν μέσω συντριπτικής οικονομικής κρίσης — κάτι που κάνει τη συγκομιδή τους ακόμη πιο ελκυστική από οικονομική σκοπιά.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης βάζουν συχνά στο στόχαστρο κατοίκους που ψάχνουν τρούφες σε απομακρυσμένες περιοχές. Παρά τις συχνές προειδοποιήσεις των αρχών, αυτή η δραστηριότητα υψηλού κινδύνου συνεχίζεται.

Το 2023 εκατοντάδες άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν ενώ μάζευαν τρούφες, η τιμή των οποίων παραμένει στα ύψη, σε επιθέσεις τζιχαντιστών του ΙΚ στην έρημο ή εξαιτίας εκρήξεων ναρκών, σύμφωνα με την ίδια ΜΚΟ.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, ο οποίος ξέσπασε το 2011, με έναυσμα την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες και κατατεμάχισε την επικράτειά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

