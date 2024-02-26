Οι Αρχές του Σουδάν που είναι πιστές στον στρατό εμποδίζουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Νταρφούρ, κάτι που επικρίνουν έντονα ανθρωπιστικές οργανώσεις και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική για τον πληθυσμό, ήδη στα πρόθυρα λιμοκτονίας.

«Παιδιά και βρέφη πεθαίνουν από πείνα και υποσιτισμό, θα υπάρξει τεράστιος ανθρωπιστικός αντίκτυπος» και οι θάνατοι υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν δραματικά, τόνισε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης που δρα στην περιοχή αυτή του δυτικού Σουδάν, ζητώντας να μην κατονομαστεί για να μην τεθεί σε κίνδυνο η αποστολή του.

Ο ΟΗΕ και οι ΗΠΑ κατήγγειλαν την εμπόδιση της απόλυτα απαραίτητης βοήθειας στο Νταρφούρ, την ώρα που το ένα τέταρτο των 48 εκατομμυρίων Σουδανών υφίσταται καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση.

Ο πόλεμος ξέσπασε τη 15η Απριλίου ανάμεσα στον αρχηγό του στρατού, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και το μέχρι τότε δεξί του χέρι, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, τον επικεφαλής των επίφοβων Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κι έχει μετατρέψει κάπου οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι ΔΤΥ είναι μετενσάρκωση των Τζαντζαουίντ, των αραβικών παραστρατιωτικών ομάδων που εφάρμοσαν πριν από δυο δεκαετίες την πολιτική καμμένης γης του πρώην προέδρου Όμαρ ελ Μπασίρ στο Νταρφούρ.

Οι ΔΤΥ ελέγχουν τέσσερις από τις πέντε πρωτεύουσες πολιτειών του Νταρφούρ, που έχει αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα εδώ και μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας παραδίδεται στο Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση του στρατιωτικού καθεστώτος.

Η ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ φθάνει στο Νταρφούρ μέσω των συνόρων του Τσαντ με το Σουδάν, όπου «οι αρχές περιορίζουν τις επιχειρήσεις», τόνιζε πρόσφατα ο Έντι Ρόου, αντιπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) στο Σουδάν.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάθιου Μίλερ, εξέφρασε την Παρασκευή τη «βαθιά ανησυχία» της Ουάσιγκτον μετά την «πρόσφατη απόφαση (του στρατού) να απαγορεύσει τη διέλευση από τα σύνορα του Τσαντ», καθώς και για τις πληροφορίες κατά τις οποίες ο στρατός «εμποδίζει να φθάνει βοήθεια σε πληθυσμούς περιοχών ελεγχόμενων από τις ΔΤΥ».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατήγγειλε επίσης «λεηλασίες σπιτιών, αγορών και αποθηκών με ανθρωπιστική βοήθεια» από τους παραστρατιωτικούς.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Σουδάν απέρριψε τις «ψευδείς κατηγορίες» της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας πως τα σύνορα Σουδάν/Τσαντ αποτελούν την «κυριότερη πύλη εισόδου όπλων και εξοπλισμών» που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη «φρικαλεοτήτων» σε βάρος των Σουδανών.

Τον Ιανουάριο, έκθεση του ΟΗΕ αναφερόταν σε αξιόπιστα στοιχεία πως παρέρχεται «στρατιωτική υποστήριξη» στις ΔΤΥ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορία που διέψευσε το Αμπού Ντάμπι.

