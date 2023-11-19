Πιθανή η συμμετοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ψηφιακή διάσκεψη της G20 την επόμενη εβδομάδα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ενδεχόμενο να λάβει μέρος στην ψηφιακή διάσκεψη της G20 την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με μία αναφορά του παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν στο Telegram channel.

Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι “μία εκδήλωση εδώ και πολύ καιρό”, με την από κοινού παρουσία του Πούτιν και των ηγετών της Δύσης, όπως ανέφερε ο Ζαρούμπιν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, η ψηφιακή διάσκεψη της G20 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

