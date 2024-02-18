Πήγαν, είδαν και... απήλθαν: Κανείς από την κυβέρνηση Όρμπαν δεν συνάντησε Αμερικανούς γερουσιαστές για τη Σουηδία

Δικομματική αντιπροσωπεία Αμερικανών γερουσιαστών πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας την Κυριακή και κάλεσε την κυβέρνηση να εγκρίνει αμέσως το αίτημα της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στο κάλεσμά της για συνάντηση κανένας από το κυβερνητικό επιτελείου.

Η Ουγγαρία είναι η μόνη από τα 31 υπάρχοντα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχει επικυρώσει την υποψηφιότητα της Σουηδίας. Η ουγγρική κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να προχωρήσει στην έγκριση αφού έχει καθυστερήσει ήδη περισσότερους από 18 μήνες, καθώς η αποδοχή μιας νέας χώρας στη στρατιωτική συμμαχία απαιτεί ομόφωνη έγκριση.

Οι γερουσιαστές που επισκέφτηκαν τη χώρα ανακοίνωσαν ότι θα υποβάλουν ένα κοινό ψήφισμα στο Κογκρέσο καταδικάζοντας την δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Ουγγαρία και προτρέποντας την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν να άρει το μπλοκ της στη διατλαντική ολοκλήρωση της Σουηδίας.

«Με την ένταξη, η Ουγγαρία και ο πρωθυπουργός σας θα προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία σε έθνη που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο γερουσιαστής Thom Tillis, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βουδαπέστη.

Το ψήφισμα, σύμφωνα με το Associated Press, συντάχθηκε από τον Tillis και τη γερουσιαστή Jeanne Shaheen, Δημοκρατική από το Νιου Χάμσαϊρ. Μαζί τους στην αντιπροσωπεία στη Βουδαπέστη ήταν ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι, Δημοκρατικός από το Κονέκτικατ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο αμερικανός γερουσιαστής Ben Cardin, Δημοκρατικός στο Μέριλαντ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, έθεσε ζήτημα επιβολής κυρώσεων στην Ουγγαρία για τη συμπεριφορά της και χαρακτήρισε τον Όρμπαν «το λιγότερο αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, την Κυριακή, η Shaheen είπε ότι ήταν «απογοητευτικό» το γεγονός ότι κανένα μέλος της ουγγρικής κυβέρνησης δεν είχε αποδεχτεί προσκλήσεις να συναντήσει την αντιπροσωπεία.

Το ψήφισμα των γερουσιαστών επικρίνει τις ολοένα και πιο θερμές σχέσεις του Όρμπαν με τη Ρωσία και την Κίνα και σημειώνει ότι ενώ η Ουγγαρία έχει ανοίξει τις πόρτες της στους Ουκρανούς πρόσφυγες που τράπηκαν σε φυγή από την εισβολή της Μόσχας, «αντιστάθηκε και μείωσε τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Ο Péter Szijjártó, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι χαιρετίζει την επίσκεψη των γερουσιαστών, αλλά ότι «δεν αξίζει να προσπαθήσουν να ασκήσουν πίεση σε εμάς, επειδή είμαστε μια κυρίαρχη χώρα».

«Χαιρόμαστε που έρχονται εδώ γιατί μπορούν να δουν μόνοι τους ότι όλα όσα διαβάζουν για την Ουγγαρία στα φιλελεύθερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι ένα κραυγαλέο ψέμα», είπε ο Szijjártó.



Πηγή: skai.gr

