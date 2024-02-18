Συνάντηση της Παλαιστινιακής Αρχής και της Χαμάς στη Μόσχα - Στο επίκεντρο η ενότητα και η διακυβέρνηση της Γάζας

Έτοιμη για συνομιλίες με τη Χαμάς με προοπτική την ενότητα και τη διακυβέρνηση της Γάζας στην μεταπολεμική εποχή δηλώνει η Παλαιστινιακή Αρχή δια στόματος του πρωθυπουργού, Μοχάμαντ Σταγιέχ.

Οι δυτικές δυνάμεις έχουν απορρίψει προτάσεις που προβλέπουν ότι η Χαμάς ως οντότητα μπορεί να έχει ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας στο τέλος του πολέμου.

Οι εικασίες ότι μια αποδυναμωμένη Χαμάς μπορεί να είναι πρόθυμη να δημιουργήσει μια σχέση εταίρων με την Παλαιστινιακή Αρχή υπό την ηγεσία της Φατάχ και να κυβερνήσουν τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη από κοινού, αναζωπυρώθηκαν έπειτα από ρωσική πρόσκληση προς τις παλαιστινιακές οντότητες να συναντηθούν στη Μόσχα στις 26 Φεβρουαρίου.

Η είδηση της συνάντησης επιβεβαιώθηκε από τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου .

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε. Αν δεν είναι η Χαμάς, τότε αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία. Χρειαζόμαστε την Παλαιστινιακή ενότητα», είπε, προσθέτοντας ότι για να είναι μέρος αυτής της ενότητας, η Χαμάς θα πρέπει να εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν ήθελαν να δοθεί στη Χαμάς με τη σημερινή της μορφή ρόλος στη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Οι αξιωματούχοι ωστόσο αναγνωρίζουν ότι η ιδέες της δεν θα μπορούσαν να εξαλειφθούν.

Η Χαμάς, εάν παρευρεθεί στις συνομιλίες της Μόσχας, θα ήθελε η συζήτηση να επικεντρωθεί στην αναβίωση μιας επιτροπής παλαιστινιακών ομάδων ως βήμα για την ανοικοδόμηση της Παλαιστινιακής Απελευθέρωσης (PLO) και τον σχηματισμό τεχνοκρατικής κυβέρνησης, έως ότου οι συνθήκες επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών.

Θα ήθελε επίσης να δει τον σημερινό πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, να παραιτείται.

Η Χαμάς διοικεί τη Γάζα από το 2007, όταν έδιωξε την Παλαιστινιακή Αρχή μετά τη νίκη της στις εκλογές το προηγούμενο έτος, και σε αντίθεση με την Παλαιστινιακή Αρχή δεν πιστεύει σε μια λύση δύο κρατών, καθώς αυτό θα απαιτούσε την αναγνώριση του Ισραήλ. Η Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη αναγνωρίζει το Ισραήλ.

Αν και οι δυτικές δυνάμεις βρίσκονται σε διαμάχη με τη Ρωσία για πολλά ζητήματα, πολλοί δυτικοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι η Μόσχα διαδραματίζει ανασταλτικό ρόλο στη Γάζα. Το θέμα γίνεται πιο σύνθετο από διάφορα αραβικά κράτη που έχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον της Χαμάς. Το Κατάρ, για παράδειγμα, πιστεύει ότι η Χαμάς θα επιβιώσει με κάποια μορφή και ότι η ύπαρξή της δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ωστόσο, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Sameh Shoukry, είπε ότι η Χαμάς «δεν έχει την αποδοχή της πλειοψηφίας του παλαιστινιακού λαού», συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του Ισραήλ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «πρέπει επίσης να υπάρξει λογοδοσία σχετικά με το γιατί η Χαμάς εξουσιοδοτήθηκε για τη Γάζα και γιατί χρηματοδοτήθηκε στη Γάζα για να ενισχύσει τη διαίρεση μεταξύ της Χαμάς και του υπόλοιπου κυρίαρχου ρεύματος των εναπομεινάντων ειρηνευτικών παλαιστινιακών οντοτήτων, είτε πρόκειται για την Παλαιστινιακή Αρχή, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ή την κοινή γνώμη».

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που δημιουργήθηκε ως μέρος των ειρηνευτικών συμφωνιών του Όσλο του 1993 μεταξύ του Ισραήλ και της PLO, έχει δει τη νομιμότητά της να υπονομεύεται σταθερά από την οικοδόμηση ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Όταν ρωτήθηκε εάν η ένταξη της Χαμάς στην ευρύτερη πλατφόρμα της PLO θα αποξενώσει τους διεθνείς εταίρους, ο Σταγιέχ είπε ότι η Χαμάς είναι αναπόσπαστο μέρος της παλαιστινιακής πολιτικής αρένας. «Για να είναι η Χαμάς μέλος της PLO, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει να αποδεχθεί η Χαμάς, την πολιτική πλατφόρμα της PLO, μια κατανόηση στο θέμα της αντίστασης, και ότι καλούμε σε λαϊκή αντίσταση και τίποτα άλλο.» είπε.

Το γεγονός ότι η Χαμάς θα πρέπει να αναγνωρίσει την πλατφόρμα της PLO θα την ανάγκαζε να αναγνωρίσει το Ισραήλ.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός είπε ότι «πρέπει να έρθουν στην πολιτική μας ατζέντα. Το έδαφος μας είναι πολύ ξεκάθαρο. Δύο κράτη στα σύνορα του 1967, με ειρηνικά μέσα. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από μια ομπρέλα».



