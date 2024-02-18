Η ρωσική σημαία έχει υψωθεί σε πολλά σημεία της ανατολικής πόλης Αβντιίβκα στο Ντόνετσκ, ώρες αφότου οι ουκρανικές δυνάμεις υποχώρησαν από τα ερείπια της πόλης που υπερασπίζονταν εδώ και μια δεκαετία.

Όμως ο στρατός της Ουκρανίας δέχεται πιέσεις σε πολλά άλλα σημεία κατά μήκος της πρώτης γραμμής που εκτείνεται για περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία στα βόρεια μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο ρωσικός στρατός αισθάνεται ότι έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή καθώς οι καλύτερες μονάδες της Ουκρανίας έχουν εξαντληθεί μετά από δύο χρόνια μάχης.

Στις ουκρανικές δυνάμεις έχει τεθεί επικεφαλής νέος γενικός διοικητής , ο Oleksandr Syrskyi την ώρα που τα στρατεύματα δεν διαθέτουν οβίδες και είναι εκτεθειμένα σε ανελέητα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα.

Ενώ ο στόχος του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ενόπλων δυνάμεων είναι να ανακτήσουν όλα τα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη, οι Ουκρανοί αγωνίζονται τώρα να εμποδίσουν τους Ρώσους να προσθέσουν περισσότερα εδάφη στο περίπου 18% της ουκρανικής επικράτειας που ήδη κατέχουν.

Ο δεδηλωμένος στόχος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν είναι να καταλάβει όλες τις ανατολικές περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ, αλλά λίγοι πιστεύουν ότι θα σταματήσει εκεί εάν υπάρξουν περαιτέρω νίκες.

Οι Ρώσοι ξεκίνησαν μια αποφασιστική προσπάθεια για την κατάληψη της Αβντιίβκα τον Οκτώβριο ενώ ταυτόχρονα διεξάγουν επιθέσεις κοντά στο Μπαχμούτ και στη Μαριίνκα -επίσης στο Ντόνετσκ-, αλλά και προς το Κουπιανσκ στα βόρεια.

Στο νότιο μέτωπο, στη Ζαπορίζια, ρωσικές και ουκρανικές πηγές κάνουν λόγο για μαζική ρωσική στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή όπου οι Ουκρανοί προσπάθησαν να εξαπολύσουν την αντεπίθεσή τους το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, έχει συγκεντρωθεί μια δύναμη 50.000 ανδρών.

Η καθημερινή ενημέρωση από τον ουκρανικό στρατό παρέχει πληροφορίες για τις ρωσικές δυνάμεις. Μόνο το Σάββατο, σύμφωνα με το ΓΕΣ, έγιναν 82 μάχες. «Ο εχθρός εξαπέλυσε συνολικά 13 πυραύλους και 104 αεροπορικές επιδρομές, εκτοξεύοντας 169 φορές από συστήματα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης σε ουκρανικές στρατιωτικές θέσεις και κατοικημένες περιοχές».

Η ενημέρωση είναι γεμάτη λέξεις όπως "απώθησε" και "αναχαιτίστηκε", καθώς οι ουκρανικές μονάδες στις περιοχές Χάρκοβο, Ντόνετσκ και Ζαπορίζια κρατούν τις αμυντικές τους θέσεις.

Ο Ivan Tymochko, Πρόεδρος του Συμβουλίου Εφέδρων των Ουκρανικών Χερσαίων Δυνάμεων, δήλωσε το Σάββατο ότι «παρά το γεγονός ότι η προσοχή μας είναι στραμμένη στην Αβντιίκα, στην πραγματικότητα, πολύ έντονες μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα Λήμαν-Κιουπανσκ και κοντά στο Μπαχμούτ. Ο εχθρός έχει συγκεντρώσει απότομα δυνάμεις στην περιοχή Ρομπότινε, μια άλλη περιοχή ανάφλεξης στο νότιο μέτωπο.

Οι Ουκρανοί προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες αμυντικές θέσεις βόρεια της Αβντιίβκα σε υψηλότερο έδαφος. Οι αναλυτές δεν αναμένουν μια άμεση ρωσική επίθεση σε αυτές τις γραμμές, καθώς τα στρατεύματα ανασυντάσσονται, αλλά μπορεί να καταλάβουν κάποια απομακρυσμένα χωριά.

Η καταστροφή που προκλήθηκε από το ρωσικό πυροβολικό και τις αεροπορικές επιδρομές αρκετών μηνών στην Αβντιίκα ουσιαστικά άφησε τους Ουκρανούς χωρίς κάλυψη. Η ίδια ρωσική προσέγγιση –για να εξαλειφθούν τα πάντα στην πορεία– λειτούργησε τελικά το 2022 στις πόλεις Σεβεροντονετσκ και Λισιτσιανσκ.

Ένας στρατιώτης στην περιοχή, ο Yehor Firsov, είπε στην ουκρανική τηλεόραση το Σάββατο: «Σκεφτείτε: ποιο είναι το μικρό μας drone FPV ενάντια σε μια βόμβα 500 κιλών ή μια τεράστια βόμβα ενός τόνου που χτυπά ένα κτίριο και το καταστρέφει; Έτσι ο εχθρός κέρδισε το πλεονέκτημα, καταστρέφοντας τα πάντα και προχωρώντας στην πόλη».



