Πεσκόφ: Η Μόσχα βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ

Η Ρωσία και το ΝΑΤΟ βρίσκονται σήμερα σε "ευθεία αντιπαράθεση", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση της υπό τις ΗΠΑ συμμαχίας.

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς αποτελεί εμμονή για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος πριν από δύο χρόνια κήρυξε πόλεμο στην Ουκρανία δηλώνοντας την πρόθεσή του να αποτρέψει τη συμμαχία από το να πλησιάσει τα ρωσικά σύνορα.

Αντίθετα, ο πόλεμος έχει κινητοποιήσει το ΝΑΤΟ, το οποίο επεκτάθηκε εκ νέου με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

"Στην πραγματικότητα, οι σχέσεις έχουν διολισθήσει σήμερα στο επίπεδο της ευθείας αντιπαράθεσης", σχολίασε ο Πεσκόφ.

Το ΝΑΤΟ έχει "ήδη εμπλακεί στη σύγκρουση που αφορά την Ουκρανία και συνεχίζει να κινείται προς τα σύνορά μας και να επεκτείνει τη στρατιωτική του υποδομή προς τα σύνορά μας", είπε ο Πεσκόφ.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένως τονίσει ότι η Ρωσία εξαπατήθηκε από τη Δύση στον απόηχο του Ψυχρού Πολέμου καθώς το επί Σοβιετικής Ένωσης Σύμφωνο της Βαρσοβίας διαλύθηκε αλλά το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε προς ανατολάς υποδεχόμενο πρώην μέλη του Συμφώνου και τις τρεις χώρες της Βαλτικής , οι οποίες ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση.

Η Δύση απορρίπτει αυτή την εκδοχή λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και ότι η ένταξη σε αυτό είναι μια δημοκρατική επιλογή χωρών που έχουν αποτινάξει δεκαετίες κομμουνιστικής κυριαρχίας.

Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει ότι βοηθάει την Ουκρανία να αγωνιστεί για την επιβίωσή της στον απόηχο της ρωσικής επιθετικότητας και έχει εξοπλίσει το Κίεβο με προηγμένα όπλα, παρέχοντάς του εκπαίδευση και μυστικές πληροφορίες.

Η Ρωσία αντιτείνει ότι αυτό καθιστά το ΝΑΤΟ ντε φάκτο μέρος της σύγκρουσης.

Τον Φεβρουάριο ο Πούτιν δήλωσε ότι μια ευθεία αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ θα σήμαινει ότι ο πλανήτης απέχει ένα βήμα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

