Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Μαρκ Ρούτε για την ηγεσία του ΝΑΤΟ

Την στήριξη στον Ολλανδό πρωθυπουργό ανακοίνωσε ο Σουηδός ομόλογός του

Μαρκ_Ρούτε

Η Σουηδία είναι μεταξύ των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε να ηγηθεί της αμυντικής συμμαχίας μετά τη λήξη της εντολής του Γενικού Γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε την Πέμπτη η κυβέρνηση της σκανδιναβικής χώρας.

«Ο Μαρκ Ρούτε είναι ένας σοφός ηγέτης με ισχυρή εμπειρία», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

«Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και επιδεινούμενη κατάσταση πολιτικής ασφάλειας, χρειάζεται ένα ισχυρό ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω της αποτροπής και της άμυνας συμβάλλει στην ασφάλεια όλων των συμμάχων και στην προώθηση της ειρήνης και της ελευθερίας».

