Η αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν έφθασε σήμερα στην Κίνα για μια επίσκεψη, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται ότι θα αναφερθεί στις κινεζικές επιδοτήσεις στην ηλιακή ενέργεια, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις μπαταρίες, οι οποίες ανησυχούν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπουργός Οικονομικών αρχίζει την επίσκεψή της από την Καντόνα (Γκουανγκτζόου), την εμβληματική μητρόπολη της βιομηχανικής ισχύος της ασιατικής χώρας. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη της Γέλεν στην Κίνα μέσα σε λιγότερο από ένα έτος.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται έπειτα από μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν προχθές, Τρίτη, οι πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, στη διάρκεια της οποίας εξέφρασαν αντίθετες απόψεις σχετικά με τους εμπορικούς περιορισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος της Κίνας, δηλώνοντας παράλληλα ότι θέλουν να σταθεροποιήσουν τη διμερή σχέση.

Το πρόγραμμα της Τζάνετ Γέλεν, με συναντήσεις, γεύματα εργασίας ή και βόλτες με πλοίο, έχει στόχο την υποστήριξη των αμερικανικών θέσεων ενώπιον των κορυφαίων μαέστρων της κινεζικής οικονομίας, ανέφερε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η υπουργός θα έχει συνομιλίες στην Καντόνα με επικεφαλής αμερικανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες εκεί, καθώς και με κινέζους πολιτικούς αξιωματούχους, πριν μεταβεί στο Πεκίνο, όπου θα ολοκληρώσει την Τρίτη την επίσκεψή της.

Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της επίσκεψης της Τζάνετ Γέλεν βρίσκεται το ζήτημα των επιδοτήσεων που χορηγεί η Κίνα στις επιχειρήσεις της που ασχολούνται με την ηλιακή ενέργεια και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχίες για τις συνέπειες αυτών των επιδοτήσεων στις δικές τους βιομηχανίες και δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υψώσουν εμπορικούς φραγμούς στον κινεζικό ανταγωνισμό.

Στην Καντόνα, η υπουργός θα έχει συνομιλίες με τον Χε Λιφένγκ, υψηλόβαθμο αξιωματούχο υπεύθυνο για τα οικονομικά ζητήματα στους κόλπους του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Οι διμερείς σχέσεις έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας διαφόρων ζητημάτων: Ταϊβάν, αντιπαλότητα στις νέες τεχνολογίες, μάχη επιρροής στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, ανθρώπινα δικαιώματα.

Όμως οι δύο χώρες μοιάζουν να επιθυμούν να αποκαταστήσουν το διάλογο, ιδιαίτερα έπειτα από μια επιτυχημένη συνάντηση το Νοέμβριο στην Καλιφόρνια ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Σι Τζινπίνγκ.

Η επίσκεψη της Τζάνετ Γέλεν τον Ιούλιο 2023 στην Κίνα είχε επιτρέψει να σταθεροποιηθεί η διμερής σχέση, ιδιαίτερα χάρη στη δημιουργία διμερών ομάδων εργασίας για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ενδεικτικό αυτής της βελτίωσης είναι το γεγονός ότι ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να πραγματοποιήσει προσεχώς νέο ταξίδι στην Κίνα.

