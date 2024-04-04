Πέντε νεκροί στην επιδρομή της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε νέα ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τέσσερις από αυτούς, ανάμεσά τους τρεις εργαζόμενοι στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, σκοτώθηκαν όταν έγινε «δεύτερο» —επαναληπτικό— πλήγμα σε τοποθεσία που είχε χτυπηθεί ήδη, σε «πυκνοκατοικημένη συνοικία» της μεγαλούπολης, ανέφερε ο δήμαρχός της Ιχόρ Τερέχοφ.

Χωριστό πλήγμα σε «κατοικημένη συνοικία» στοίχισε τη ζωή σε πέμπτο άνθρωπο, πρόσθεσε ο δήμαρχος μέσω Telegram.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ έκανε λόγο για «τουλάχιστον τέσσερα» πλήγματα της Ρωσίας στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο κ. Τερέχοφ έκανε λόγο για επιδρομή με drones, κατ’ αυτόν ιρανικής κατασκευής, τύπου Σαχίντ.

Ουκρανικές πόλεις γίνονται σχεδόν κάθε νύχτα στόχος ρωσικών επιδρομών και η πόλη Χάρκοβο (βορειανατολικά), πολύ κοντά στα σύνορα, είναι ανάμεσα σε αυτές που υφίστανται τις περισσότερες.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να πιέζουν τους συμμάχους της χώρας στη Δύση να τους προμηθεύσουν με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ειδικά συστήματα Patriot.

Ωστόσο ειδικά η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια έχει μειωθεί σημαντικά, κατά αμερικανικές πηγές ιδίως εξαιτίας της εναντίωσης Ρεπουμπλικάνων προσκείμενων στον Ντόναλντ Τραμπ στη συνέχισή της. Το πακέτο χρηματοδότησης 60 δισεκ. δολαρίων που έχει ζητήσει να εγκριθεί ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν έχει καν τεθεί σε συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχει το GOP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

