Οι Κουβεϊτιανοί ψηφίζουν σήμερα για να εκλέξουν το πρώτο κοινοβούλιο της βασιλείας του εμίρη σεΐχη Μεσάλ αλ-Άχμαντ αλ-Ζαμπέρ αλ-Σαμπάχ, στις τρίτες μέσα σε τρία χρόνια βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σ' αυτό το πλούσιο πετρελαϊκό κράτος του Κόλπου, που αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις.

Περίπου 835.000 ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν 50 βουλευτές μεταξύ 200 υποψηφίων, από τους οποίους οι 13 είναι γυναίκες, μετά τη διάλυση το Φεβρουάριο της Εθνοσυνέλευσης που είχε εκλεγεί οκτώ μήνες νωρίτερα και στην οποία κυριαρχούσε η αντιπολίτευση.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν τα μεσάνυχτα.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, Παρασκευή, και θα ακολουθήσει η παραίτηση της κυβέρνησης, που είχε σχηματισθεί τον Ιανουάριο.

Η βουλή θα «ορίσει» τον νέο διάδοχο

Οι εκλογές αυτές, οι τρίτες από το 2022, έχουν ιδιαίτερη σημασία επειδή «το επόμενο Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμβάλει στο να καθορισθεί ποιος θα είναι ο πρίγκιπας διάδοχος, δηλαδή ο επόμενος εμίρης του Κουβέιτ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υποψήφιος Ιμπραήμ Νταστί.

Ο σημερινός εμίρης, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία το Δεκέμβριο σε ηλικία 83 ετών μετά το θάνατο του ετεροθαλούς αδελφού του, έχει στη διάθεσή του οκτώ μήνες για να ορίσει ένα διάδοχο, όμως η επιλογή του πρέπει να επικυρωθεί από τους βουλευτές.

Αν το Κοινοβούλιο αντιταχθεί, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της χώρας, ο εμίρης θα πρέπει να του υποβάλει τρεις υποψηφίους, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να επιλέξει.

Προνόμια αλλά και κόντρες με τον εμίρη

Αντίθετα με τις άλλες μοναρχίες της περιοχής, το Κουβέιτ έχει ένα Κοινοβούλιο που ασκεί επιρροή, παρόλο που τα κλειδιά της εξουσίας παραμένουν ουσιαστικά στα χέρια της βασιλικής οικογένειας αλ-Σαμπάχ.

Οι βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται για τέσσερα χρόνια, διαθέτουν σημαντικά προνόμια. Οι διαρκείς καβγάδες τους με την εκτελεστική εξουσία έχουν εντούτοις οδηγήσει σε μια εναλλαγή κυβερνήσεων και στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δώδεκα φορές μετά την υιοθέτηση, το 1962, του κοινοβουλευτικού συστήματος.

Αυτές οι επαναλαμβανόμενες πολιτικές κρίσεις εμποδίζουν την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων σε μια χώρα η οποία είναι από τους κύριους εξαγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, αλλά οι περισσότεροι από 4,3 εκατομμύρια κάτοικοί της, στην πλειονότητά τους εκπατρισμένοι, παραπονούνται τακτικά για την ποιότητα των υποδομών και των δημόσιων υπηρεσιών.

Στην πρώτη ομιλία του ως εμίρη ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης το Δεκέμβριο, ο σεΐχης Μεσάλ είχε επικρίνει το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση επειδή δεν εκπλήρωσαν τις «εθνικές υποχρεώσεις» τους.

Η ομιλία αυτή είχε επικριθεί έντονα από έναν βουλευτή στη διάρκεια συνεδρίασης του κοινοβουλίου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί ακριβώς πριν το κοινοβούλιο διαλυθεί από τον εμίρη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

