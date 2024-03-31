Τρεις αστυνομικοί στη Βόρεια Νεβάδα πυροβολήθηκαν και τραυματίστηκαν την Παρασκευή, μετά από έναν τροχονομικό έλεγχο στην περιοχή του Ρίνο που γρήγορα εξελίχθηκε σε επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των αστυνομικών και του υπόπτου, σύμφωνα με την αστυνομία.

There is heavy law enforcement presence in the area of Rock and Oddie working an active incident. Please stay out of the area. If you live in the area please remain inside unless contacted by law enforcement. March 29, 2024

Ο Chris Crawforth, αρχηγός της αστυνομίας στην κοντινή πόλη Σπαρκς, δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ότι οι τραυματίες αστυνομικοί, δύο αστυνομικοί του Sparks και ένας βοηθός σερίφη της κομητείας Washoe, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματά τους και πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η βίαιη αντιπαράθεση έληξε γύρω στις 10:30 μ.μ. της Παρασκευής, όταν οι αστυνομικοί βρήκαν τον ύποπτο νεκρό μέσα στο σπίτι ενός αγνώστου, όπου είχε κρυφτεί, δήλωσε ο Crawforth.

Το επεισόδιο ξεκίνησε με έναν τροχονομικό έλεγχο περίπου εννέα ώρες νωρίτερα. Όταν ο αστυνομικός του Sparks πλησίασε το όχημα, ο οδηγός έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε μέσα από το παράθυρο, είπε ο Κρόφορντ.

Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή, αλλά τράκαρε το όχημα και στη συνέχεια έφυγε πεζός, «οδηγώντας» τους αστυνομικούς τριών υπηρεσιών σε μια προαστιακή γειτονιά μερικά χιλιόμετρα ανατολικά του Ρίνο.

Η αστυνομία έκλεισε τους κοντινούς δρόμους, εκκένωσε τα σπίτια και είπε στους κατοίκους να προφυλαχθούν σε μια περίμετρο τεσσάρων τετραγωνικών τετραγώνων της γειτονιάς.

Σύμφωνα με τον Crawforth, οι αστυνομικοί πλησίασαν ένα σπίτι όπου ο ύποπτος εθεάθη να μπαίνει. Μια «ηλικιωμένη κάτοικος» άνοιξε την πόρτα και έπεσε στο πάτωμα καθώς ο ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών, είπε.

Τότε ήταν που ο αναπληρωτής της κομητείας Washoe και ένας δεύτερος αστυνομικός των Sparks πυροβολήθηκαν, είπε ο Crawforth.

Ο ύποπτος έτρεξε και από την πίσω αυλή ενός άλλου σπιτιού άρχισε για άλλη μια φορά να πυροβολεί κατά των αστυνομικών πριν μπει μέσα.

Ο ύποπτος σε «αρκετές περιπτώσεις» πυροβόλούσε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι ανταπάντούσαν στα πυρά, όπως είπε.

Δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πώς πέθανε ο ύποπτος.

