Η κατοικία της προέδρου του Περού Ντίνα Μπολουάρτε ερευνήθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στο πλαίσιο έρευνας για αθέμιτο πλουτισμό, καθώς η αρχηγός της χώρας είναι ύποπτη ότι στη δήλωση της περιουσίας της δεν περιέλαβε μια συλλογή πολυτελών ρολογιών.

Σύμφωνα με αστυνομικό εγγραφο, στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο, περίπου 40 αστυνομικοί και δικαστικοί κινητοποιήθηκαν «με στόχο να ερευνήσουν το σπίτι και να κατάσχουν τα ρολόγια Rolex».

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τοπική τηλεόραση, φαίνονται οι ερευνητές να έχουν περικυκλώσει την κατοικία της προέδρου που βρίσκεται στο Σουρκίγιο, σε προάστιο της Λίμα, και να σχηματίζουν ένα ανθρώπινο φράγμα για να εμποδίσουν την κίνηση οχημάτων στους γύρω δρόμους.

Η επέμβαση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του εισαγγελέα, αφού η εισαγγελία απέρριψε το αίτημα της Μπολουάρτε να παρουσιάσει η ίδια τα πολυτελή ρολόγια και τα έγγραφα που σχετίζονται με την απόκτησή τους.

#EnVivo



El allanamiento en casa de Dina Boluarte es con fines de incautación. Esto luego ante la negativa de la mandataria de exhibir los Rolex a la Fiscalía.



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/YHNFXnQtqB — América Noticias (@noticiAmerica) March 30, 2024

Σε περίπτωση που ασκηθεί δίωξη σε βάρος της, η πρόεδρος του Περού, βάσει του Συντάγματος, δεν θα είναι δυνατό να δικαστεί πριν από τον Ιούλιο του 2026, οπότε λήγει η προεδρική θητεία της.

Το σκάνδαλο των Rolex ξέσπασε αφού ένας τοπικός ενημερωτικός ιστότοπος, ο La Encerrona, δημοσιοποίησε στις 15 Μαρτίου σειρά φωτογραφιών στις οποίες η Μπολουάρτε εικονίζεται να φοράει διάφορα πολυτελή ρολόγια το 2021 και το 2022, ενώ ήταν στην κυβέρνηση.

Η Μπολουάρτε διαβεβαίωσε ότι έχει «καθαρά χέρια» και ότι δεν διαθέτει παρά ένα ρολόι μιας κάποιας ηλικίας, το οποίο αγόρασε με τις οικονομίες της.

Σε βάρος της 61χρονης προέδρου διεξάγεται ήδη έρευνα για «γενοκτονία, ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και πρόκληση σοβαρών τραυμάτων» μετά το θάνατο περισσότερων από 50 ανθρώπων στη διάρκεια των δύο μηνών κοινωνικής αναταραχής που συνόδευσαν την ανάδειξή της στην προεδρία.

Η Ντίνα Μπολουάρτε έγινε πρόεδρος μετά την καθαίρεση και τη σύλληψη του αριστερού αρχηγού του κράτους Πέδρο Καστίγιο, του οποίου ήταν η αντιπρόεδρος.

