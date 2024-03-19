Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περού: Η πρόεδρος Μπολουάρτε στο στόχαστρο έρευνας - Φορούσε ακριβά ρολόγια που δεν έχει δηλώσει - Φωτογραφίες

Η έρευνα άρχισε έπειτα από δημοσίευμα του περουβιανού ειδησεογραφικού ιστοτόπου La Encerrona

Boluarte

Η γενική εισαγγελία του Περού ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως άρχισε να διενεργεί προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της προέδρου της χώρας, καθώς η Ντίνα Μπολουάρτε φέρεται να φόραγε ακριβά ρολόγια, χωρίς να έχει δηλώσει την απόκτησή τους ούτε την προέλευση των χρημάτων, την περίοδο που ήταν υπουργός.

Η έρευνα άρχισε έπειτα από δημοσίευμα του περουβιανού ειδησεογραφικού ιστοτόπου La Encerrona, που άρχισε να δημοσιεύει τη 15η Μαρτίου ρεπορτάζ συνοδευόμενα από φωτογραφίες που εικονίζουν την κυρία Μπολουάρτε να φορά τα ρολόγια όταν ήταν μέλος της κυβέρνησης το 2021 και το 2022.

Αφορά υποψίες για «παράνομο πλουτισμό» και τη μη δήλωση «της απόκτησης ρολογιών Rolex», εξήγησε σε δελτίο Τύπου η εισαγγελία.

Η κυρία Μπολουάρτε διαβεβαίωσε πως έχει «καθαρά χέρια» και ότι δεν έχει παρά ένα ρολόι, κάποιας ηλικίας, αγορασμένο με τις οικονομίες της.

Η πρόεδρος, 61 ετών, είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με έρευνα, με ακόμη πιο βαρύ κατηγορητήριο («γενοκτονία», «ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις» και «πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών»), μετά τους θανάτους 50 και πλέον ανθρώπων στις ταραχές που ακολούθησαν την ορκωμοσία της, τον Δεκέμβριο του 2022.

Η αρχηγός του κράτους τυπικά έχει νομική ασυλία ως το τέλος της θητείας της, το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Περού φοροδιαφυγή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark