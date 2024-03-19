Η γενική εισαγγελία του Περού ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως άρχισε να διενεργεί προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της προέδρου της χώρας, καθώς η Ντίνα Μπολουάρτε φέρεται να φόραγε ακριβά ρολόγια, χωρίς να έχει δηλώσει την απόκτησή τους ούτε την προέλευση των χρημάτων, την περίοδο που ήταν υπουργός.

#EXCLUSIVO El Rolex de Dina Boluarte. La revisión de miles de fotos oficiales revelan el repertorio de relojes de la mandataria desde que llegó a la Presidencia, entre ellos uno de lujo.



¿Dina compró un Rolex con su sueldo de presidenta? ¿O fue un regalo y de quién?



Hilo🧵 pic.twitter.com/lNQ7MSpCOX March 14, 2024

Η έρευνα άρχισε έπειτα από δημοσίευμα του περουβιανού ειδησεογραφικού ιστοτόπου La Encerrona, που άρχισε να δημοσιεύει τη 15η Μαρτίου ρεπορτάζ συνοδευόμενα από φωτογραφίες που εικονίζουν την κυρία Μπολουάρτε να φορά τα ρολόγια όταν ήταν μέλος της κυβέρνησης το 2021 και το 2022.

¡Buenos días! ⌚️⌚️⌚️ Sigue el Rolexgate: un experto detecta DOS Rólex más en la muñeca de Boluarte. ADEMÁS: Palacio tiene diez días para respondernos.



🔗Mira el episodio de HOY aquí: https://t.co/nC7TiQSQUM pic.twitter.com/o6dKgaISRY — La Encerrona (@laencerronaperu) March 18, 2024

Αφορά υποψίες για «παράνομο πλουτισμό» και τη μη δήλωση «της απόκτησης ρολογιών Rolex», εξήγησε σε δελτίο Τύπου η εισαγγελία.

Η κυρία Μπολουάρτε διαβεβαίωσε πως έχει «καθαρά χέρια» και ότι δεν έχει παρά ένα ρολόι, κάποιας ηλικίας, αγορασμένο με τις οικονομίες της.

Η πρόεδρος, 61 ετών, είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με έρευνα, με ακόμη πιο βαρύ κατηγορητήριο («γενοκτονία», «ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις» και «πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών»), μετά τους θανάτους 50 και πλέον ανθρώπων στις ταραχές που ακολούθησαν την ορκωμοσία της, τον Δεκέμβριο του 2022.

Η αρχηγός του κράτους τυπικά έχει νομική ασυλία ως το τέλος της θητείας της, το 2026.

... mientras sobrevuela Lima en helicóptero o mientras carga el anda de algún santo. pic.twitter.com/H7ZCIPG6nX — La Encerrona (@laencerronaperu) March 14, 2024

¡Buenos días! ⌚️⌚️⌚️Increíblemente, ayer Dina Boluarte estrenó OTRO reloj: el número 15 de su colección. Mostramos los demás y explicamos las faltas legales.



🔗Mira el episodio de HOY aquí: https://t.co/qOG2HS4r4n pic.twitter.com/Qj8TQ81ihC — La Encerrona (@laencerronaperu) March 15, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

