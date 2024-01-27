Συλλαλητήριο στην Αθήνα για την Παλαιστίνη

Με μαζική συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην Ισραηλινή Πρεσβεία, ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 27 Ιανουαρίου 2024, συλλαλητήριο με κεντρικά συνθήματα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη - Καμία συμμετοχή της Ελλάδας στη σφαγή».

Στο κάλεσμα για το συλλαλητήριο που απηύθυνε το ΠΑΜΕ ανταποκρίθηκαν δεκάδες Σωματεία, φορείς και Φοιτητικοί Σύλλογοι.

Μαζί τους διαδήλωσαν η ΟΓΕ, η ΕΕΔΥΕ και η ΕΕΔΔΑ, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας και η Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στη μαζική και μαχητική συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας μίλησαν ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, ο στρατευμένος Θοδωρής Μαλαφούρης, ο Μοχάμεντ Αμπουασάμπε, εκπρόσωπος των μαζικών φορέων των Παλαιστινίων στην Ελλάδα, και ο 'Αγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

«Από το βήμα της μαζικής σημερινής μας συγκέντρωσης εδώ, στην καρδιά της Αθήνας, ενώνουμε τις φωνές μας με τα εκατομμύρια διαδηλωτών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, βροντοφωνάζοντας να σταματήσει τώρα το μακέλεμα του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στην αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα και ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων. Να επιστρέψουν τώρα τα ελληνικά πλοία ή άλλες στρατιωτικές μονάδες από αποστολές που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας και την προστασία των συνόρων της» είπε ο Γρηγόρης Αναγνώστου.

«Εκφράζουμε την αμέριστη διεθνιστική αλληλεγγύη και συμπαράσταση του λαού μας στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό. Δυναμώνουμε την πάλη μας και στεκόμαστε στο πλευρό του, στον δίκαιο αγώνα του για πατρίδα ελεύθερη, κυρίαρχη και ανεξάρτητη στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό του Ισραήλ, που παρά την τρομοκρατία και τις διώξεις, αντιτίθεται στην πολεμοκάπηλη, δολοφονική πολιτική της αντιδραστικής κυβέρνησης Νετανιάχου, αποδεικνύοντας ότι οι δυο λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, αλλά αντίθετα έχουν κοινό συμφέρον να δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια στο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά τους ανταγωνισμούς, τους πολέμους, την προσφυγιά» πρόσθεσε.

Είπε οτι «η κυβέρνηση της ΝΔ με τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού φέρουν εγκληματικές ευθύνες γιατί με την πολιτική τους δίνουν άλλοθι στο κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «είναι οι ίδιοι που αρνούνται να εφαρμόσουν την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής, ήδη από το 2015, για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους».

«Η "καραμέλα" του λεγόμενου εθνικού συμφέροντος που αναμασά η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τα πραγματικά συμφέροντα και τις ανάγκες του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής. Αντίθετα, φανερώνεται ότι τα συμφέροντα για τα οποία μιλά είναι εκείνα των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών ομίλων και των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Σε αυτά τα συμφέροντα "πίνουν νερό" ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα, τόσο ως κυβερνήσεις, όσο και ως αντιπολίτευση» είπε ο Γ. Αναγνώστου προσθέτοντας ότι «το βάθεμα της ελληνικής εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους είναι η άλλη όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής».

«Οι νέοι στρατευμένοι, μαζί με τον λαό, έχουμε χρέος μας να εκφράσουμε δυνατά τη διαμαρτυρία μας, την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και σε όλους τους λαούς που σφαγιάζονται για τα κέρδη των λίγων. Να απαιτήσουμε να ακυρωθεί οποιαδήποτε αποστολή ελληνικής δύναμης εκτός συνόρων. Να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στη δολοφονία του Παλαιστινιακού λαού και η στήριξη στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ. Να απαιτήσουμε εδώ και τώρα να σταματήσει η χώρα μας να είναι ένα απέραντο ΝΑΤΟικό στρατόπεδο από άκρη σε άκρη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Μαλαφούρης.

«Ευχαριστώ καθέναν και καθεμία από εσάς», τόνισε ο Μοχάμεντ Αμπουασάμπε και επισήμανε πως «η αλληλεγγύη που εκφράζεται σε όλο τον κόσμο δίνει δύναμη στον αγώνα τους».

Αναφέρθηκε στη χτεσινή απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που ανέδειξε το γεγονός ότι το κράτος του Ισραήλ διαπράττει στη Λωρίδα της Γάζας γενοκτονία.

«Ο αγώνας στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού είναι αγώνας για την ελευθερία, την ανεξαρτησία», τόνισε και πρόσθεσε πως είναι αγώνας «όλων των λαών του κόσμου» υπογράμμισε ο Μ. Αμπουασάμπε.

«Από την πρώτη στιγμή πολλοί εργάτες και πολλά συνδικάτα επιβεβαιώνουμε αυτό που εδώ και δεκαετίες εκφράζουμε με κάθε τρόπο, ότι η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, τη στήριξη του λαού της Παλαιστίνης. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι παρόμοιο στη σύγχρονη Ιστορία όπως ο βίαιος εκτοπισμός και η γενοκτονία που πραγματοποιεί το κράτος του Ισραήλ σήμερα στον Παλαιστινιακό λαό. Οι Παλαιστίνιοι είναι το ζωντανό σύμβολο του μεγαλύτερου εγκλήματος της εποχής μας, αλλά και σύμβολο ελπίδας και αγώνα» τόνισε ο 'Αγγελος Γαλανόπουλος.

«Σήμερα που είναι η επέτειος της απελευθέρωσης του 'Αουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό και της αποκάλυψης των φρικαλεοτήτων που είχαν γίνει, απαιτούμε να μπει τέρμα στη σύγχρονη γενοκτονία.

Τώρα πρέπει με κάθε τρόπο και παντού να εκφραστεί η εναντίωσή μας στην πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ . Αυτή θα είναι και η μεγάλη προσφορά των εργαζομένων στην Ελλάδα για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα» πρόσθεσε.

Στη συγκέντρωση διαβάστηκε μήνυμα της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων Εργατών, με το οποίο χαιρέτισε το ΠΑΜΕ και τα Συνδικάτα για τη διεθνιστική αλληλεγγύη στον αγώνα του λαού της Παλαιστίνης.

«Απευθύνουμε θερμούς μαχητικούς χαιρετισμούς σε αυτή τη μεγάλη μαζική εκδήλωση αλληλεγγύης για τον λαό της Παλαιστίνης ενάντια στη σφαγή, τα εγκλήματα και τη γενοκτονία που διαπράττουν το κράτος και ο δυνάμεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας και τα παλαιστινιακά εδάφη», τονίζει η Ένωση, σημειώνοντας πως «η έμπρακτη αλληλεγγύη σας μας δίνει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε τον κοινό μας αγώνα για να σταματήσουμε την επίθεση και να τερματίσουμε την πολιορκία του λαού μας στη Γάζα».

Με τη σημαία της Παλαιστίνης να είναι στην πρώτη γραμμή ακολούθησε πορεία στην Ισραηλινή Πρεσβεία, ενώ τον τόνο έδωσε το σύνολο κρουστών «Quilombo» να δίνει τον τόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

