Σλοβάκοι οδηγοί φορτηγών αναμένονταν να αρχίσουν σήμερα τον αποκλεισμό των συνόρων της χώρας τους με την Ουκρανία, εξαγγέλλοντας σχεδόν το πλήρες κλείσιμο της διέλευσης για φορτηγά έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση ικανοποιήσει τα αιτήματά τους για αυστηρότερους κανόνες για τους Ουκρανούς ανταγωνιστές τους.

Ο Στάνισλαβ Σκάλα, επικεφαλής της UNAS, της σλοβακικής ένωσης οδηγών φορτηγών, δήλωσε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να αποκλείσει το πέρασμα Βίσκε Νέμετσκε/Ούζχοροντ, το μοναδικό συνοριακό σημείο για φορτηγά από τις 3 μμ (τοπική ώρα, 16.00 ώρα Ελλάδας).

Οι Σλοβάκοι οδηγοί ακολουθούν το παράδειγμα των Πολωνών συναδέλφων τους που έχουν αποκλείσει αρκετά περάσματα προς την Ουκρανία από τις 6 Νοεμβρίου. Ο αποκλεισμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα μέρος της κίνησης να εκτραπεί μέσω της Σλοβακίας και εκατοντάδες φορτηγά να κάνουν ουρές χιλιομέτρων κοντά στα σύνορα.

Οι Πολωνοί και οι Σλοβάκοι οδηγοί φορτηγών παραπονούνται ότι οι Ουκρανοί οδηγοί προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για τις υπηρεσίες τους και επίσης μεταφέρουν προϊόντα εντός της ΕΕ, αντί απλά μεταξύ του ευρωπαϊκού μπλοκ και της Ουκρανίας.

Οι οδηγοί φορτηγών και στις δύο χώρες ζητούν από την ΕΕ να επαναφέρει ένα σύστημα χορήγησης περιορισμένου αριθμού αδειών σε ουκρανικές εταιρίες προκειμένου αυτές να λειτουργούν στο ευρωπαϊκό μπλοκ και Ευρωπαίοι οδηγοί να μπορούν να εισέρχονται στην Ουκρανία. Οι άδειες καταργήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας.

«Θα μπλοκάρουμε τα σύνορα και θα αφήνουμε τέσσερα φορτηγά να περνούν κάθε ώρα», δήλωσε ο Σκάλα τηλεφωνικά στο Reuters, ενώ κατευθυνόταν σήμερα οδικώς προς το Βίσνε Νέμετσκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούν επίσης να περάσουν στρατιωτικές και ανθρωπιστικές προμήθειες και ευπαθή προϊόντα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο αποκλεισμός θα γίνει και στις δύο κατευθύνσεις και σε συντονισμό με την αστυνομία. Οι οδηγοί φορτηγών θα έχουν ομάδα με αρκετά μέλη που θα εφαρμόζουν τον αποκλεισμό σε βάρδιες, δήλωσε.

Η επόμενη απόφαση θα ληφθεί μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Μεταφορών της ΕΕ τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, όπου οι αντιπροσωπείες της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας αναμένεται να εγείρουν το θέμα αυτό.

«Το μόνο αίτημα είναι η επαναφορά των αδειών», δήλωσε ο Σκάλα. «Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική, θέλουμε απλά να προστατεύσουμε την αγορά μας».

Οι οδηγοί θέλουν επίσης να επιβληθούν κανόνες που θα επιτρέπουν σε ουκρανικές εταιρίες να μεταφέρουν προϊόντα προς και από την ΕΕ αλλά όχι να πραγματοποιούν τοπικές μεταφορές εντός της ΕΕ.

Το σλοβακικό υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ύστερα από συνάντηση με τους οδηγούς την Τετάρτη ότι θα γνωστοποιήσει τα αιτήματά τους στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

