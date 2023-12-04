Ο Ερντογάν επισκέπτεται τη Ντόχα με ατζέντα τον πόλεμο στη Γάζα

Επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, παραγματοποεί σήμερα και αύριο, Τρίτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βασικό αντικείμενο της επίσκεψης είναι οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να γίνει δεκτός από τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, τον εμίρη του Κατάρ, ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις με επικεφαλής και αντιπροσωπείες.

Στην ατζέντα της συνάντησης Ερντογάν και Αλ Θάνι βρίσκεται το αίτημα για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Τουρκία πιέζει μέσω διπλωματικών κινήσεων για την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, θέμα που αναμένεται να θέσει ο Ερντογάν στην Ντόχα, ενώ το Κατάρ από την πλευρά του διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην ανταλλαγή των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

