Γερμανία: Υποψίες σε βάρος 400 και πλέον αστυνομικών για εξτρεμιστική ιδεολογία

Τουλάχιστον τετρακόσιοι αστυνομικοί σε ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας αντιμετωπίζουν πειθαρχικές διαδικασίες ή έρευνες διότι φέρονται να έχουν ακροδεξιές απόψεις ή να ενστερνίζονται συνωμοτικές ιδεολογίες, σύμφωνα με δημοσίευμα στο τεύχος του περιοδικού Stern που κυκλοφορεί.

Το δημοσίευμα βασίζεται σε δεδομένα των υπουργείων Εσωτερικών των 16 κρατιδίων, εξηγεί το περιοδικό. Το Βερολίνο, το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η Βρέμη και η Θουριγγία δεν έδωσαν επικαιροποιημένα στοιχεία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ (CDU), τόνισε στο Στερν ότι αστυνομικοί οι οποίοι αψηφούν το Σύνταγμα και έχουν «εξτρεμιστικές» απόψεις εγείρουν «μεγάλο κίνδυνο για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», προσθέτοντας πως θεωρεί ότι είναι επίορκοι και δεν θέλει να υπηρετούν τέτοιοι άνθρωποι στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

«Ζούμε εποχή που ακροδεξιοί εξτρεμιστές προσπαθούν εσκεμμένα να αποσταθεροποιήσουν την αστυνομία», δήλωσε στο περιοδικό ο Ούλι Γκροτς, κοινοβουλευτικός (SPD) αρμόδιος για την επίβλεψη των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Έρευνες για την ενδεχόμενη παρουσία εξτρεμιστών στις τάξεις των ομοσπονδιακών και των κρατιδιακών υπηρεσιών ασφαλείας διενεργούνται εδώ και χρόνια στη Γερμανία. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών είχε δώσει στη δημοσιότητα έκθεση για το ζήτημα το 2022.

Αποκάλυπτε πως σε μια τριετία, διαπιστώθηκε πως 327 στελέχη ομοσπονδιακών και πολιτειακών υπηρεσιών ασφαλείας συνδέονταν με τον ακροδεξιό εξτρεμισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

