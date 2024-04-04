Ιράν: Τρεις νεκροί σε «τρομοκρατική επίθεση» εναντίον αστυνομικού τμήματος

Τουλάχιστον τρία μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σκοτώθηκαν σε «τρομοκρατική επίθεση» εναντίον αστυνομικού τμήματος στον Νότο, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στην «επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης») στο αστυνομικό τμήμα υπ’ αριθμόν 11 της πόλης Τσαμπαχάρ, ο υποδιευθυντής του τμήματος και άλλοι δύο αστυνομικοί έπεσαν μάρτυρες», ανέφερε το πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.