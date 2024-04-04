Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Αμερικής-Καμάλα Χάρις στον Λευκό Οίκο

Την ευγνωμοσύνη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας για την αμέριστη υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Ελλάδα και στην Κύπρο εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποίησε με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις την Τετάρτη το μεσημέρι.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της κ. Χάρις στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου εν όψει της ετήσιας δεξίωσης για την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το απόγευμα. Τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο συνόδευε η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια, Ελένη Κουναλάκη, η οποία διατηρεί στενές προσωπικές σχέσεις με την Καμάλα Χάρις, καθώς και επιφανή στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, όπως ο 'Αντι Μανάτος και Μάικ Μανάτος.

Σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ο κ. Ελπιδοφόρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον αντιπρόεδρο Χάρις για την αμέριστη υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στην αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ελλάδα και την Κύπρο και την ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Επιπλέον, ο κ. Ελπιδοφόρος μετέφερε επίσημη πρόσκληση εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αντιπρόεδρο Χάρις για επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.

Το παρών στη συνάντηση έδωσαν η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια, Ελένη Κουναλάκη, ο σύζυγος της Μάρκος Κουναλάκης, ο 'Αντι Μανάτος, ο Μάικ Μανάτος, ο Πίτερ Μπάρις, ο Νίκος Λογοθέτης, ο Skip Keesal και το ζεύγος Πιτ και Νίκη Μίτσελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

