Η μεγαλύτερη κατάληψη στη Γαλλία -που φιλοξενούσε έως και 450 μετανάστες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με τις ενώσεις- βρίσκεται από σήμερα το πρωί σε διαδικασία εκκένωσης, στα νότια προάστια του Παρισιού, 100 ημέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η επιχείρηση ώθησε πολλούς άστεγους που είχαν βρει καταφύγιο στις εγκαταστάσεις μιας εγκαταλελειμμένης επιχείρησης στην κοινότητα Βιτρί-συρ-Σεν (Vitry-sur-Seine), να τις εγκαταλείψουν πριν από την άφιξη της αστυνομίας.

Expulsion du plus grand squat de France à Vitry-sur-Seine à l’approche des Jeux Olympiques :



En tant que députée de la circonscription, Mathilde Panot est présente lors de l’évacuation.#VitrySurSeine #JOP2024 pic.twitter.com/hIIhLDRfuV — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 17, 2024

Περίπου 250 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν για αυτή την επιχείρηση, σύμφωνα με τη νομαρχία του Βαλ-ντε-Μαρν.

Expulsion du plus grand squat de France à Vitry-sur-Seine à l’approche des Jeux Olympiques :



Les gendarmes ouvrent et contrôlent chacune des portes du bâtiment pour s’assurer que plus personne ne reste à l’intérieur.#VitrySurSeine #JOP2024 pic.twitter.com/YB7Kzat61N — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 17, 2024

Με βαλίτσες στα χέρια, με όλα τα υπάρχοντά τους στη Γαλλία, και την ανησυχία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, οι περίπου 300 άστεγοι που παρέμεναν εκεί έφυγαν από την περιοχή λίγο μετά τις 8:00 π.μ. τοπική ώρα.

Μερικοί από αυτούς έμεναν σε αυτές τις εγκαταστάσεις εδώ και αρκετούς μήνες, μη μπορώντας να βρουν ιδιωτικό κατάλυμα ή περιμένοντας να στεγαστούν μέσω της κοινωνικής πρόνοιας.

Expulsion du plus grand squat de France à Vitry-sur-Seine à l’approche des Jeux Olympiques :



Jusqu’à 450 personnes vivaient dans cet immeuble de bureaux désaffectés depuis 2021.#VitrySurSeine #JOP2024 pic.twitter.com/v8QQJazvFo — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 17, 2024

Expulsion en cours du plus grand squat de-France à Vitry-sur-Seine à l'approche des Jeux Olympiques.



450 personnes dont des familles sont évacuées par les forces de l'ordre.#VitrySurSeine #Vitry #JO2024 pic.twitter.com/MmQt4TzHLq — Luc Auffret (@LucAuffret) April 17, 2024

Σύμφωνα με την ένωση Ενωμένοι Μετανάστες, η οποία τους παρέχει τακτικά βοήθεια, το 80% από αυτούς βρίσκονται νόμιμα στη Γαλλία.

Εδώ και αρκετούς μήνες, η συλλογικότητα Revers de la Medal, η οποία συγκεντρώνει ενώσεις που βοηθούν τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο υπό άσχημες συνθήκες, προειδοποιεί για την τύχη των αστέγων, των οποίων οι αυτοσχέδιοι καταυλισμοί διαλύονται με ταχύτερους ρυθμούς ενόψει των Ολυμπιανών Αγώνων που θα φιλοξενήσει η γαλλική πρωτεύουσα από τις 26 Ιουλίου ως τις 11 Αυγούστου.

