Στο 3,2% διαμορφώθηκε το ύψος του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο, από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2021, ενώ στο ενδιάμεσο ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είχε εκτοξευθεί ακόμα και σε 11,1%.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προέβλεπαν μείωση στο 3,1%.

Η νέα μείωση αποδίδεται για ακόμα μία φορά κυρίως στην πτώση του ρυθμού αύξησης της τιμής των τροφίμων, που υπερκάλυψε την ταχύτερη αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Στο δεύτερο μισό του έτους προβλέπεται πως ο πληθωρισμός θα πέσει κάτω από το στόχο του 2%λ όπως έχει ως εντολή αποστολής η Τράπεζα της Αγγλίας.

Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην κεντρική τράπεζα και στην πιθανή απόφαση για μείωση του βασικού επιτοκίου δανεισμού τον επόμενο μήνα από το 5,25% που βρίσκεται σήμερα.

