Survivor στο Ντουμπάι βρέθηκε να είναι από το πουθενά ο Γιώργος Ασημακόπουλος, καθώς έχει εγκλωβιστεί στο αεροδρόμιο της πόλης, λόγω των πλημμυρών.



«Είμαστε ακόμα στο αεροδρόμιο, έχουμε φάει απίστευτη ταλαιπωρία» τόνισε στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους ο επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν παίκτης στο Survivor.



«Δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε τις αποσκευές μας, δεν ξέρουμε αν θα πετάξουμε σήμερα, χθες φανταστείτε ότι από το ξενοδοχείο όπου έμενα για να πάω στο αεροδρόμιο έκανα 3,5 ώρες με ταξί. Επικρατεί γενικά ένα χάος… Είδαμε μια απλή βροχή, δεν ξέρουν από βροχή οι άνθρωποι, δεν ξέρουν από αυτά τα καιρικά φαινόμενα, δεν έχουν υποδομές για να αντέξουν».



«Περπατάγαμε και είχε παντού νερά… Πέφτανε σοβάδες από την οροφή… Ψάχνουν φαρμακείο για την φαρμακευτική τους αγωγή».



«Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση… Είμαι στο αεροδρόμιο κοιμήθηκα σε μια καρέκλα και απλά περιμένω… Δεν μπορώ να βγω ούτε έξω, δεν υπάρχει ούτε μετρό, ούτε ταξί».



«Έχουν ακυρωθεί 48 πτήσεις περίπου απ’ ό,τι έχω μάθει η πλατφόρμα που φεύγουν τα αεροπλάνα ήταν λίμνη… ήταν θάλασσα, τα αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν» πρόσθεσε ο Γιώργος Ασημακόπουλος, σημειώνοντας ότι έπεφταν σταγόνες δίπλα στο κρεβάτι του στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

