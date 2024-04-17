Στο Ισραήλ ο Κάμερον μετά την επικοινωνία Νετανιάχου - Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην Ιερουσαλήμ έφτασε το πρωί ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον για να έχει μεταξύ άλλων επαφών και συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, το ταξίδι του δείχνει την αλληλεγγύη της Βρετανίας προς το Ισραήλ μετά από την «αποτρόπαιη» επίθεση από το Ιράν, αλλά πρόσθεσε επίσης πως η Βρετανία ελπίζει σε μία μετρημένη απάντηση από τους Ισραηλινούς.

«Εμείς σωστά έχουμε καταστήσει σαφείς τις απόψεις μας για το τι πρέπει να συμβεί στο εξής, αλλά είναι ξεκάθαρο πως οι Ισραηλινοί καταλήγουν σε μια απόφαση να ενεργήσουν. Ελπίζουμε ότι θα το κάνουν με τρόπο που θα οδηγήσει στη μικρότερη δυνατή κλιμάκωση. Και με τρόπο που, όπως είπα χθες, θα είναι έξυπνος πέρα από σκληρός. Αλλά η πραγματική ανάγκη είναι να επικεντρωθούμε ξανά πίσω στη Χαμάς, πίσω στους ομήρους, πίσω στο να περάσουμε τη βοήθεια, πίσω στο να πετύχουμε μία παύση στη σύρραξη στη Γάζα», είπε ο λόρδος Κάμερον.

Πέρα από τον κ. Νετανιάχου ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί και με άλλους Ισραηλινούς πολιτικούς ηγέτες, καθώς και να μεταβεί στη Δυτική Όχθη.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Νετανιάχου είχε την Τρίτη και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο κ. Σούνακ επαναβεβαίωσε την ακλόνητη στήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ και ο κ. Νετανιάχου τον ευχαρίστησε για τη βρετανική συνδρομή στην απόκρουση της ιρανικής επίθεσης του Σαββάτου.

Κατά τον Βρετανό ηγέτη, το Ιράν έκανε έναν εσφαλμένο υπολογισμό που το αφήνει περισσότερο απομονωμένο στη διεθνή σκηνή.

Ο κ. Σούνακ τόνισε πως «η σημαντική κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός» και το μόνο που θα έκανε θα ήταν να βαθύνει την έλλειψη ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. «Αυτή είναι μια στιγμή να πρυτανεύσει η ψυχραιμία», είπε ο κ. Σούνακ.

Συμπλήρωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να δει μαζική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στη Λωρίδα της Γάζας και χαρακτήρισε «βαθιά απογοητευτική» την απόρριψη από τη Χαμάς μιας συμφωνίας που θα έσωζε ζωές Παλαιστίνιων και θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση των ομήρων.



