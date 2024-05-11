Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πολιτών βγήκαν σήμερα το βράδυ στους δρόμους στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, για να διαμαρτυρηθούν για ακόμη μια φορά ενάντια στο αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων» που προωθεί η κυβέρνηση, ένα νομοσχέδιο που έχει επικριθεί από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Ευρώπης, διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χώρα του Καυκάσου αντιμετωπίζει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις από τις αρχές Απριλίου, αφού το κυβερνών κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, επανεισήγαγε το νομοσχέδιο που θεωρείται εμπόδιο στις φιλοδοξίες της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ.

Το νομοσχέδιο, που προβλέπει ότι οργανισμοί που λαμβάνουν πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό θα χαρακτηρίζονται ξένοι πράκτορες, έχει οδηγήσει σε τεράστιες κινητοποιήσεις στη χώρα από τους διαδηλωτές που το θεωρούν αυταρχικό και ρωσικής έμπνευσης. Η κυβέρνηση υποστηρίζει από την πλευρά της ότι αυτό το μέτρο έχει σκοπό να αναγκάσει τους οργανισμούς να επιδείξουν μεγαλύτερη «διαφάνεια» όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους.

Σήμερα το βράδυ στο κέντρο του Τμπιλίσι, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε μετά τη δύση του ηλίου για να διαδηλώσει κατά του νομοσχεδίου, με ισχυρή αστυνομική δύναμη να είχε από νωρίτερα αναπτυχθεί. «Όχι στη ρωσική νομοθεσία!», «Όχι στη ρωσική δικτατορία», φώναζαν διαδηλωτές.

Το νομοσχέδιο χρειάζεται ακόμη να εγκριθεί σε τρίτη ανάγνωση και η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το κυβερνών κόμμα, αναμένεται να ασκήσει βέτο. Το Γεωργιανό Όνειρο διαθέτει ωστόσο αρκετές ψήφους ώστε να το περάσει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι η ψήφισή του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια της Γεωργίας να ενταχθεί στο μπλοκ.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η ΕΕ χορήγησε στη Γεωργία επίσημο καθεστώς υποψήφιας χώρας, αλλά είπε ότι το Τμπιλίσι πρέπει να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό και εκλογικό της σύστημα, να αυξήσει την ελευθερία του Τύπου και να περιορίσει την εξουσία των ολιγαρχών πριν ξεκινήσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

