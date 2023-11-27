H Κατρίν Κολονά δήλωσε σχετικά αισιόδοξη για την τύχη των Γάλλων ομήρων Χαμάς

Η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά δήλωσε ότι είναι σχετικά "αισιόδοξη" για την τύχη των Γάλλων ομήρων σημειώνοντας ότι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

"Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη αναμονή. Εργαζόμαστε ακούραστα για την απελευθέρωσή τους", ανέφερε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας την ώρα που 17 όμηροι μεταφέρονταν από τη Γάζα στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων μια 4χρονη Αμερικανίδα και ένας Ρώσος.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς έχει απελευθερώσει 58 άτομα από την Παρασκευή, αλλά δεν υπάρχουν Γάλλοι όμηροι ανάμεσά τους. "Υπάρχουν κατάλογοι που καταρτίζονται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μέσω του Κατάρ", αλλά στη συνέχεια "η Χαμάς κάνει τις επιλογές της από αυτούς τους καταλόγους", εξήγησε η υπουργός. "Ζητάμε την απελευθέρωση των ομήρων μας και όλων των ομήρων. Θα ήταν καλό, χρήσιμο και αναγκαίο η εκεχειρία να επεκταθεί προς αυτή την κατεύθυνση", δήλωσε στο BFMTV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

