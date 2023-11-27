Στους συγγενείς της επέστρεψε η 4χρονη Αβιγκέιλ Ιντάν η μικρότερη όμηρος που αφέθηκε ελεύθερη από τη Χαμάς.

Η μικρή Αβιγκέιλ βρίσκεται και πάλι στην αγκαλιά των παππούδων της και των θείων της αφού οι γονείς της δολοφονήθηκαν από μέλη της Χαμάς μπροστά στα μάτια της κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Avigail Idan with her aunt ❤️

Beautiful smile, little girl.

Wonderful to see you 😍 pic.twitter.com/9xCBXaKTTq — Im Tirtzu (@IMTIzionism) November 27, 2023

Η απελευθέρωσή της πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και όπως περιέγραψε ο παππούς της στην αρχή δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε φωτογραφίες της εγγονής του στο δρόμο της επιστροφής της για το Ισραήλ.

The first meeting between Avigail Idan (4), who was released last night from Hamas captivity, with her Aunt Liron and her Grandmother Shlomit, at the Hatzerim Air Force Base. pic.twitter.com/nuw7PM7zf1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 27, 2023

«Ήταν απλά συγκλονιστικό. Δεν το πίστευα μέχρι που το είδα» είπε στους δημοσιογράφους έξω από το σπίτι του. «Τώρα είμαι ήρεμος, αλλά όχι εντελώς ήρεμος γιατί υπάρχει ευτυχία, αλλά υπάρχει και η απουσία των γονιών της».

First pics of 4yo American-Israeli Avigail Idan back with her family 50 days after Hamas murdered her parents and took her hostage. pic.twitter.com/G7jRm88Wti — Yoni Leviatan (@songsofyoni) November 27, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.