Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξανά στην αγκαλιά των παππούδων και των θείων της η 4χρονη Άμπιγκειλ Ένταν - Δείτε φωτογραφίες

Η μικρή Αβιγκέιλ επανενώθηκε σήμερα με τους συγγενείς της - Η ίδια απολαμβάνει χαμογελαστή τις αγκαλιές των δικών της ανθρώπων

Ομηρος

Στους συγγενείς της επέστρεψε η 4χρονη Αβιγκέιλ Ιντάν η μικρότερη όμηρος που αφέθηκε ελεύθερη από τη Χαμάς.

Η μικρή Αβιγκέιλ βρίσκεται και πάλι στην αγκαλιά των παππούδων της και των θείων της αφού οι γονείς της δολοφονήθηκαν από μέλη της Χαμάς μπροστά στα μάτια της κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η απελευθέρωσή της πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και όπως περιέγραψε ο παππούς της στην αρχή δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε φωτογραφίες της εγγονής του στο δρόμο της επιστροφής της για το Ισραήλ.

«Ήταν απλά συγκλονιστικό. Δεν το πίστευα μέχρι που το είδα» είπε στους δημοσιογράφους έξω από το σπίτι του. «Τώρα είμαι ήρεμος, αλλά όχι εντελώς ήρεμος γιατί υπάρχει ευτυχία, αλλά υπάρχει και η απουσία των γονιών της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: όμηρος Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark