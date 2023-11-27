Η περίπτωση ενός ηλικιωμένου πάστορα είναι αυτή που συγκλονίζει περισσότερο, από τις συλλήψεις που σημειώθηκαν κατά τη διαμαρτυρία ακτιβιστών υπέρ του κλίματος την Κυριακή στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές πρόκειται για τον μεγαλύτερο σε ηλικία Αυστραλό πολίτη που συλλαμβάνεται στη χώρα για δράση που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.

Πρόκειται για τον πάστορα της Εκκλησίας των Ενωτικών (Uniting Church), Άλαν Στιούαρτ ο οποίος δήλωσε πως ήθελε να διαμαρτυρηθεί για τηναδράνεια που υπάρχει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ανέφερε επίσης ότι ήταν η πρώτη φορά στα σχεδόν 100 χρόνια της ζωής του που βρέθηκε αντιμέτωπος με την Αστυνομία. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη χθες, Κυριακή, στο λιμάνι της πόλης Νιουκάσλ, στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Σύδνεϋ.

Οι διαδηλωτές έλαβαν άδεια για διαμαρτυρία 30 ωρών

Οι διαδηλωτές επέβαιναν εναλλάξ σε βάρκες, τύπου καγιάκ, καθώς είχαν λάβει άδεια από την Αστυνομία να διαμαρτυρηθούν για 30 ώρες – παρά το ότι ενδεχομένως να εμπόδιζαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία. Αίτημά τους ήταν ο τερματισμός της πολύχρονης εξάρτησης της Αυστραλίας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η συγκεκριμένη διαδήλωση διοργανώνεται ετησίως από το 2016. Η Αστυνομία επενέβη όταν παρήλθε η προθεσμία που είχε δοθεί, ωστόσο οι διαδηλωτές αρνούνταν να αποχωρήσουν.

Ο 97χρονος δήλωσε στο κρατικό δίκτυο SBS ότι το θεώρησε καθήκον του να υψώσει τη φωνή του διαμαρτυρόμενος, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετείχε σε διαδήλωση για τον ίδιο σκοπό και πάντοτε γνώριζε ότι υπήρχε η πιθανότητα να συλληφθεί.

«Ανησυχώ για το κλίμα. Είχαμε καλό κλίμα, αλλά δεν κληροδοτούμε ένα καλό κλίμα και στους απογόνους μας», ανέφερε, προσθέτοντας: «Το κάνω αυτό για τα εγγόνια μου και για τις μελλοντικές γενιές. Δεν θέλω να τους αφήσω έναν κόσμο κατεστραμμένο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής».

109 συλλήψεις, σύμφωνα με την αστυνομία

Η αστυνομία πάντως έως στιγμής δεν έχει γνωστοποιήσει εάν απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιερωμένο. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως οι αστυνομικοί χρειάστηκε να τον σηκώσουν και να τον απομακρύνουν από το νερό. Η συγκεκριμένη σκηνή κινηματογραφήθηκε προκαλώντας αλγεινή εντύπωση σε πολλούς.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Αστυνομία σήμερα στη δημοσιότητα συνελήφθησαν 109 άτομα (49 άνδρες, 60 γυναίκες και πέντε ανήλικοι). Δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 65 ετών, θα οδηγηθούν σήμερα στο τοπικό δικαστήριο, ενώ για τους ανήλικους θα ισχύσει η νομοθεσία για νεαρούς παραβάτες. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες θα πρέπει να εμφανισθούν στο δικαστήριο τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σχετίζονται με την παρεμπόδιση χρήσης των υδάτων.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρίς Μινς, δήλωσε ότι η Αστυνομία βρέθηκε μπροστά σε μία δύσκολη κατάσταση. «Μακάρι αυτές οι διαδηλώσεις να μην συνέβαιναν. Η εξόρυξη και η πώληση και η εξαγωγή ορυκτών στη ΝΝΟ όχι μόνο είναι νόμιμη, αλλά είναι και η μεγαλύτερη εξαγωγή μας. Εάν δεν λάβουμε τα χρηματικά ποσά από την εξαγωγή άνθρακα, δεν θα επιτύχουμε ούτε στο ελάχιστο τους στόχους μας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςστην πολιτεία μας», ανέφερε ο Μινς.

Στο μεταξύ η λειτουργία του λιμανιού έχει αποκατασταθεί. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι διαδηλωτές μπήκαν σκόπιμα στο λιμάνι μετά την παρέλευση της προθεσμίας στις 4 το απόγευμα, τοπική ώρα, της Κυριακής παρά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, που τους δόθηκαν. Οι διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο το πρωί στο λιμάνι του Νιουκάσλ, το οποίο θεωρείται ως το μεγαλύτερο της χώρας όσον αφορά το εμπόριο άνθρακα.

Και η εγγονή του ιερέα συμμετείχε στη διαμαρτυρία

Μεταξύ των διοργανωτών ήταν και η εγγονή του ηλικιωμένου ιερέα, Αλέξα Στίουαρτ, η οποία ανέφερε πως «αν η κυβέρνηση δεν λάβει μέτρα για την κλιματική αλλαγή, ο λαός θα οδηγηθεί στην πολιτική ανυπακοή». Επιπλέον τόνισε: «Θα θέλαμε να μην είχε χρειαστεί να κάνουμε αυτή την διαμαρτυρία, όμως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον πρωθυπουργό Άνθονι Αλμπανίζι πρέπει να αντιληφθεί ότι έχουμε λάβει σοβαρά την κινητοποίησή μας».

Στην διαδήλωση έλαβαν μέρος και μαθητές. Μεταξύ τους και η 17χρονη Ανάλι Μπιμς, η οποία δραστηριοποιείται στις σχολικές κινητοποιήσεις για το κλίμα (School Strike for Climate) και είναι επίσης ανάμεσα στους 109 συλληφθέντες. Η κυβέρνηση «αναγκάζει τους νέους ανθρώπους σαν μένα να κινητοποιηθούν», δήλωσε. «Το μέλλον μου πωλείται από τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων με στόχο το κέρδος και δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια όσο συμβαίνει αυτό. Είναι η αποτυχία της αυστραλιανής κυβέρνησης να αναλάβει δράση», τόνισε, επισημαίνοντας πως «Γνωρίζουμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και τώρα. Αν υπάρχει ελπίδα να μετριαστούν οι συνέπειες και να σωθούν ζωές ανθρώπων, πρέπει να σταματήσουμε νέα έργα ορυκτών καυσίμων».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.