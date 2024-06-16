Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα ο 55χρονος Αμερικανός τουρίστας που αγνούνταν από την περασμένη Τρίτη στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το corfutvnews.gr, η σορός του εντοπίστηκε μέσα στην θάλασσα, σε παραλία κοντά στο παλιό λιμάνι θέση Κόντρακας.

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Τον άτυχο άνδρα βρήκε μια τουρίστρια και ενημέρωσε την Αστυνομία η οποία έκανε έρευνες στο νησί για τον εντοπισμό του.

Η σωρός του θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας, για νεκροψία νεκροτομή.

Ο 55 χρόνος T.S είχε έρθει για διακοπές στο Μαθράκι μαζί με ένα ελληνοαμερικανό φίλο του από το νησί και τα ίχνη του εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς τηΝ Τρίτη.

Κάτοικοι του νησιού τον είχαν δει για τελευταία φορά στο καφενείο του χωριού

Την Πέμπτη ένας φίλος του δήλωσε την εξαφάνισή του και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Αυτός είναι ο τρίτος θάνατος τουρίστα στην χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, μετά το τραγικό τέλος του Βρετανού παρουσιαστή στη Σύμη και τον θάνατο του 74χρονου Ολλανδού στη Σάμο.

Παράλληλα, ένας ακόμα Αμερικανός αγνοείται στην Αμοργό εδώ και δέκα ημέρες ενώ 2 Γαλλίδες τουρίστριες εξαφανίστηκαν στην Σίκινο πριν τρεις ημέρες.

Σε εξέλιξη....

