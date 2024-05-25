Παπούα Νέα Γουϊνέα- κατολίσθηση: Πάνω από 300 άνθρωποι και 1.182 σπίτια θάφτηκαν στη λάσπη

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι και 1.182 σπίτια θάφτηκαν στη λάσπη μετά την τεράστια κατολίσθηση που ισοπέδωσε χωριά της επαρχίας Ένγκα στην Παπούα Νέα Γουινέα, μεταδίδει σήμερα η εφημερίδα Post Courier της νησιωτικής χώρας.

Εκατοντάδες άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι σκοτώθηκαν στην κατολίσθηση που έπληξε την κοινότητα Καοκάλαμ, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι, γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Η αυστραλιανή τηλεόραση μεταδίδει ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται υπό αντίξοες συνθήκες, καθώς η πληγείσα περιοχή είναι προσβάσιμη μόνο με ελικόπτερο, αφού οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι.

Βίντεο που κάτοικος της περιοχής ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ανθρώπους να αναζητούν επιζώντες ανάμεσα σε βράχους, ξεριζωμένα δέντρα και σωρούς από χώμα. Στο βάθος ακούγονται γυναίκες να κλαίνε.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Πέτερ Ιπάτας διευκρίνισε ότι «τουλάχιστον έξι χωριά» επλήγησαν από τη μεγάλη κατολίσθηση, κάνοντας λόγο για «άνευ προηγουμένου φυσική καταστροφή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.