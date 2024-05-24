Φόβους για εκατοντάδες νεκρούς από μεγάλη κατολίσθηση, από την οποία ισοπεδώθηκαν δεκάδες σπίτια και θάφτηκαν ζωντανές οικογένειες σε απομακρυσμένο χωριό σε ορεινή περιοχή στη βόρεια Παπούα Νέα Γουινέα, εξέφρασε σήμερα κάτοικος, ενώ αξιωματούχοι σημείωσαν νωρίτερα ότι από αυτήν επλήγησαν "τουλάχιστον έξι χωριά".

Πάνω από 50 σπίτια, πολλά ενώ ακόμη οι άνθρωποι κοιμόντουσαν μέσα, θάφτηκαν από την κατολίσθηση που έπληξε το χωριό Καοκάλαμ, γύρω στις 03:00 το ξημέρωμα (20:00 ώρα Ελλάδος της Πέμπτης), δήλωσε τηλεφωνικώς στο Reuters ο κάτοικος Νίντζα Ρολ. Ο απολογισμός των νεκρών είναι τώρα σχεδόν 300, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο αδελφός και ο ξάδελφός του, πρόσθεσε.

Το αυστραλιανό δίκτυο ABC και τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ένας άνδρας που είχε επιστρέψει για να προσπαθήσει να σώσει τα δυο του παιδιά θάφτηκε μαζί με την οικογένειά του, συνέχισε ο Ρολ.

Βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ίδιος κάτοικος δείχνει ανθρώπους να σκαρφαλώνουν πάνω σε πέτρες, ξεριζωμένα δέντρα και σωρούς από χώμα, αναζητώντας επιζώντες. Στο βάθος ακούγονται γυναίκες να κλαίνε.

"Είναι αδύνατο, η περιοχή που καλύφθηκε από την κατολίσθηση είναι μεγάλη και υπάρχουν πέτρες και δέντρα παντού", σημείωσε επίσης ο Ρολ, "είναι πολύ δύσκολο να τους ανασύρουμε".

Το χωριό αυτό βρίσκεται στην επαρχία Ένγκα, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων βόρεια της πρωτεύουσας της χώρας Πορτ Μόρεσμπι.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Πέτερ Ιπάτας, διευκρίνισε νωρίτερα ότι "τουλάχιστον έξι χωριά" επλήγησαν από τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε και χαρακτήρισε το συμβάν "άνευ προηγουμένου φυσική καταστροφή" που προκάλεσε "σημαντικές ζημιές".

Η κατολίσθηση αυτή προκάλεσε "ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές", πρόσθεσε, αλλά δεν έδωσε στη δημοσιότητα απολογισμό.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός Τζέιμς Μαράπε ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ακόμη δεν είχε ενημερωθεί πλήρως για την κατάσταση και διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές εργάζονται επιμελώς για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

"Θα ενημερώσω περαιτέρω όταν θα είμαι πλήρως ενημερωμένος για το μέγεθος της καταστροφής και την απώλεια ζωών", σημείωσε.

Η αστυνομία της χώρας δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Πρόεδρος τοπικής ένωσης, ο Βίνσεντ Πάτι, είχε επίσης δηλώσει ότι όπως "φαίνεται πάνω από 100 σπίτια έχουν θαφτεί. Ακόμη δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στα σπίτια αυτά".

Σύμφωνα με φωτογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί, μείγμα βράχων και χώματος αποκολλήθηκε από πλαγιά με πυκνή βλάστηση.

Καθώς βρίσκεται νότια του Ισημερινού, η περιοχή αυτή υφίσταται συχνά ισχυρές βροχοπτώσεις. Φέτος επλήγη από μεγάλες βροχές και πλημμυρικά επεισόδια.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση τον Μάρτιο σε γειτονική επαρχία της Ένγκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.